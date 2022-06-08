Полпред Якушев попросил ускорить ремонт челябинских дорог

По словам Владимира Якушева, расширение трасс повысит безопасность движения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на встрече с руководителем ФКУ Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Владимиром Муравьевым по плану дорожных работ попросил форсировать ремонт челябинских дорог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре полпреда в УрФО.

«Полпред обсудил с Муравьевым выполнение плана дорожных работ на 2022 год. Якушев попросил руководителя ФКУ Упрдор „Южный Урал“ форсировать ремонт дорог без ущерба качества», — отметили в пресс-службе.

В управлении ФКУ «Южный Урал» находится 1 351,6 км федеральных автодорог в Челябинской и Курганской областях. Муравьев доложил, что в этом году завершается капремонт 40-километрового трассы М-5 на участке Челябинск — Екатеринбург. Дорога станет четырехполосной.

Также начаты работы по расширению до четырех полос участка дороги от Чебаркуля в сторону Миасса. Помимо этого в регионе ведется расширение дороги Р-254 «Иртыш» на участке с 25 км по 37 км.

По словам Якушева, расширение федеральных трасс до четырех полос повысит уровень безопасности дорожного движения. Хорошие дороги — это показатель качества жизни региона и населения, сказал он.