Ректоры четырех вузов ХМАО попали под санкции Зеленского

09 июня 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Под санкции попали ректор СурГПУ, ректор СурГУ, ректор НВГУ и ректор ЮГУ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Против ректоров югорских университетов Украина ввела персональные санкции. Это ректоры вузов: СурГУ — Сергей Косенок, СурГПУ — Владислав Засыпкин, НВГУ — Сергей Горлов и ЮГУ — Роман Кучин. Документ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. «Блокирование активов; предотвращение вывода капиталов за границу; приостановка выполнения экономических обязательств; запрет участия в приватизации; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении виз, применение других запретов на въезд на территорию Украины; лишение государственных наград Украины; запрет на приобретение в собственность земельных участков», — такие санкции обозначены в Указе от 9 июня, опубликованном на сайте президента Зеленского. Санкции введены против 236 ректоров российских университетов, в число которых попали 4 ректора из ХМАО. Корреспондентом URA.RU направлены запросы в пресс-службы указанных вузов с просьбой прокомментировать ситуацию и узнать мнение ректоров о наложенных на них санкциях. На момент публикации новости ответов не поступило. Ранее URA.RU рассказывало, что Зеленский ввел санкции против первых лиц Российской Федерации. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России. С началом специальной военной операции, начатой президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, санкционное давление стран Запада на Россию только усиливается. Кроме экономических санкций, правительства США, стран ЕС и некоторых других, вводят персональные санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Против ректоров югорских университетов Украина ввела персональные санкции. Это ректоры вузов: СурГУ — Сергей Косенок, СурГПУ — Владислав Засыпкин, НВГУ — Сергей Горлов и ЮГУ — Роман Кучин. Документ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. «Блокирование активов; предотвращение вывода капиталов за границу; приостановка выполнения экономических обязательств; запрет участия в приватизации; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении виз, применение других запретов на въезд на территорию Украины; лишение государственных наград Украины; запрет на приобретение в собственность земельных участков», — такие санкции обозначены в Указе от 9 июня, опубликованном на сайте президента Зеленского. Санкции введены против 236 ректоров российских университетов, в число которых попали 4 ректора из ХМАО. Корреспондентом URA.RU направлены запросы в пресс-службы указанных вузов с просьбой прокомментировать ситуацию и узнать мнение ректоров о наложенных на них санкциях. На момент публикации новости ответов не поступило. Ранее URA.RU рассказывало, что Зеленский ввел санкции против первых лиц Российской Федерации. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России. С началом специальной военной операции, начатой президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, санкционное давление стран Запада на Россию только усиливается. Кроме экономических санкций, правительства США, стран ЕС и некоторых других, вводят персональные санкции.