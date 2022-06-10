Financial Times: Европе предрекли «месяцы несчастья»

10 июня 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

На восстановление экономики Евросоюза потребуется не менее 800 млрд евро, пишет Financial Times Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за угрозы значительной рецессии европейские экономики «будут несчастливыми» в ближайшие месяцы. Об этом пишет газета Financial Times. «Предстоящие месяцы будут несчастливыми для европейских экономик. Доходы сократятся, рецессия вполне вероятна, а процентные ставки необходимо повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Это будет трудно. Сегодня безработица в еврозоне упала до 6,8% в марте и апреле, самого низкого уровня с момента создания единой валюты в 1999 году, а инфляция выросла до 8,1% в мае. Вместо жесткой экономии европейские страны планируют свои расходы в рамках фонда восстановления в размере 800 млрд евро», — пишет Financial Times. Ранее Всемирный банк предрек пик мировой инфляции. Европейский центральный банк в свою очередь понизил прогнозы роста ВВП еврозоны до 2,8%, а на 2023 год — до 2,1%, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что антироссийские санкции Запада сильно ударили по Европе, сообщает «Дни.ру». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Из-за угрозы значительной рецессии европейские экономики «будут несчастливыми» в ближайшие месяцы. Об этом пишет газета Financial Times. «Предстоящие месяцы будут несчастливыми для европейских экономик. Доходы сократятся, рецессия вполне вероятна, а процентные ставки необходимо повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Это будет трудно. Сегодня безработица в еврозоне упала до 6,8% в марте и апреле, самого низкого уровня с момента создания единой валюты в 1999 году, а инфляция выросла до 8,1% в мае. Вместо жесткой экономии европейские страны планируют свои расходы в рамках фонда восстановления в размере 800 млрд евро», — пишет Financial Times. Ранее Всемирный банк предрек пик мировой инфляции. Европейский центральный банк в свою очередь понизил прогнозы роста ВВП еврозоны до 2,8%, а на 2023 год — до 2,1%, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что антироссийские санкции Запада сильно ударили по Европе, сообщает «Дни.ру».