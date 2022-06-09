Махонин поставил сверхзадачу всем пермским мэрам

Нельзя возвращать деньги в федеральный бюджет, заявил Махонин мэрам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Исполнение национальных и региональных проектов в Пермском крае должно быть на уровне 100%. Такую задачу поставил 10 июня перед мэрами на съезде совета муниципальных образований губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«По итогам 2021 года мы выполнили нацпроекты на 97%. Это второе место в ПФО и 17-е по России. Но нам надо стремиться к 100%, потому что возвращать неиспользованные деньги обратно в федеральный бюджет, неправильно», — заявил глава региона.

По дорогам ситуация сложнее. В территориях не было освоено около 10% средств и Махонин попросил глав обратить на это внимание. А также указал им на то, чтобы они следили за качеством проводимых работ. Он подчеркнул, что муниципальная власть является основополагающей. От нее зависит реализация региональных и национальных проектов, а также благополучие населения.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что антимонопольщики наказали московскую компанию за срыв нацпроекта. А Пермский край получил от федерации полмиллиарда на суперпроект, и миллиард — на полную модернизацию системы теплоснабжения в крупном городе.