Власти ХМАО потратят сотни миллионов на ремонт моста

Департамент государственного заказа ХМАО разместил закупку на ремонт моста через Обь в районе Сургута. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок. «Выполнение работ по ремонту автодорожного моста имени Валентина Солохина. Замена мостового полотна. Начальная цена контракта 358 млн рублей», — уточняется на сайте госзакупок. Сургутский мост — единственный подобный объект в этом районе. Он соединяет автотранспортное сообщение города с другими муниципалитетами Югры. Ранее URA.RU рассказывал, что на этом мосту будут проводиться работы по обследованию полотна. В этой связи ежесуточно с 1:00 до 04:00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта.