10 июня 2022
09 июня 2022

Власти ХМАО потратят сотни миллионов на ремонт моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Сургут, мост через обь
Департамент госзаказа разместил тендер на 358 миллионов рублей Фото:

Департамент государственного заказа ХМАО разместил закупку на ремонт моста через Обь в районе Сургута. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

«Выполнение работ по ремонту автодорожного моста имени Валентина Солохина. Замена мостового полотна. Начальная цена контракта 358 млн рублей», — уточняется на сайте госзакупок.

Сургутский мост — единственный подобный объект в этом районе. Он соединяет автотранспортное сообщение города с другими муниципалитетами Югры.

Ранее URA.RU рассказывал, что на этом мосту будут проводиться работы по обследованию полотна. В этой связи ежесуточно с 1:00 до 04:00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта.

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Департамент государственного заказа ХМАО разместил закупку на ремонт моста через Обь в районе Сургута. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок. «Выполнение работ по ремонту автодорожного моста имени Валентина Солохина. Замена мостового полотна. Начальная цена контракта 358 млн рублей», — уточняется на сайте госзакупок. Сургутский мост — единственный подобный объект в этом районе. Он соединяет автотранспортное сообщение города с другими муниципалитетами Югры. Ранее URA.RU рассказывал, что на этом мосту будут проводиться работы по обследованию полотна. В этой связи ежесуточно с 1:00 до 04:00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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