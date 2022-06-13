Мэрия Перми ответила на жалобы горожан на неудобную остановку

14 июня 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Жалобы на ограждение поступали от недовольных пермяков Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация Перми заявила, что, возможно, демонтирует часть ограждения возле остановки Пермского политеха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. Ранее местные жители жаловались на неудобство данных ограждений. «Сейчас специалисты должны определить, необходимо ли дополнительное расстояние для высадки пассажиров. После этого будет рассмотрена целесообразность и возможность демонтажа части ограждения», — сообщили в пресс-службе города. В департаменте дорог и благоустройства отметили, что от горожан поступали жалобы на сооружение у остановки. Пассажирам неудобно выходить из автобусов около ограждений. Пермякам приходится протискиваться между автобусом и ограждением, чтобы дойти до остановки у вуза. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Администрация Перми заявила, что, возможно, демонтирует часть ограждения возле остановки Пермского политеха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. Ранее местные жители жаловались на неудобство данных ограждений. «Сейчас специалисты должны определить, необходимо ли дополнительное расстояние для высадки пассажиров. После этого будет рассмотрена целесообразность и возможность демонтажа части ограждения», — сообщили в пресс-службе города. В департаменте дорог и благоустройства отметили, что от горожан поступали жалобы на сооружение у остановки. Пассажирам неудобно выходить из автобусов около ограждений. Пермякам приходится протискиваться между автобусом и ограждением, чтобы дойти до остановки у вуза.