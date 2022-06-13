13 июня 2022
12 июня 2022
11 июня 2022

Мэрия Перми ответила на жалобы горожан на неудобную остановку

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, дорожный знак, трамвай, место остановки трамвая
Жалобы на ограждение поступали от недовольных пермяков Фото:

Администрация Перми заявила, что, возможно, демонтирует часть ограждения возле остановки Пермского политеха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. Ранее местные жители жаловались на неудобство данных ограждений.

«Сейчас специалисты должны определить, необходимо ли дополнительное расстояние для высадки пассажиров. После этого будет рассмотрена целесообразность и возможность демонтажа части ограждения», — сообщили в пресс-службе города.

В департаменте дорог и благоустройства отметили, что от горожан поступали жалобы на сооружение у остановки. Пассажирам неудобно выходить из автобусов около ограждений. Пермякам приходится протискиваться между автобусом и ограждением, чтобы дойти до остановки у вуза.

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Администрация Перми заявила, что, возможно, демонтирует часть ограждения возле остановки Пермского политеха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. Ранее местные жители жаловались на неудобство данных ограждений. «Сейчас специалисты должны определить, необходимо ли дополнительное расстояние для высадки пассажиров. После этого будет рассмотрена целесообразность и возможность демонтажа части ограждения», — сообщили в пресс-службе города. В департаменте дорог и благоустройства отметили, что от горожан поступали жалобы на сооружение у остановки. Пассажирам неудобно выходить из автобусов около ограждений. Пермякам приходится протискиваться между автобусом и ограждением, чтобы дойти до остановки у вуза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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