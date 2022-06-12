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В Перми хотят запретить депутатам принимать родных на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатам Законодательного собрания Пермского края могут запретить нанимать близких родственников на должность помощников Фото:

Главный прокурор Перми предложил запретить краевым депутатам нанимать близких родственников в качестве собственных помощников. Ранее, нанимать помощниками близких родственников было запрещено депутатам городской думы, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» у себя на сайте.

«Прокурор Пермского края Павел Бухтояров внес в краевой парламент инициативу, запрещающую депутатам заксобрания нанимать помощниками близких родственников. Запрет распространяется на родителей, братьев, сестер, супругов и детей депутатов, а также супругов детей парламентариев», — написано в сообщении.

Сейчас жены, дети и родители народных избранников могут получать зарплату за работу помощником. Действующая редакция закона «О статусе депутата Законодательного собрания Пермского края», разрешает региональным парламентариям нанимать до 10 помощников, работающих по трудовому договору, и до 10 помощников на общественных началах. «Поправки прокурора Прикамья, скорее всего, будут рассмотрены депутатами на пленарном заседании в июне», — говорится в сообщении пермского издания.

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Главный прокурор Перми предложил запретить краевым депутатам нанимать близких родственников в качестве собственных помощников. Ранее, нанимать помощниками близких родственников было запрещено депутатам городской думы, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» у себя на сайте. «Прокурор Пермского края Павел Бухтояров внес в краевой парламент инициативу, запрещающую депутатам заксобрания нанимать помощниками близких родственников. Запрет распространяется на родителей, братьев, сестер, супругов и детей депутатов, а также супругов детей парламентариев», — написано в сообщении. Сейчас жены, дети и родители народных избранников могут получать зарплату за работу помощником. Действующая редакция закона «О статусе депутата Законодательного собрания Пермского края», разрешает региональным парламентариям нанимать до 10 помощников, работающих по трудовому договору, и до 10 помощников на общественных началах. «Поправки прокурора Прикамья, скорее всего, будут рассмотрены депутатами на пленарном заседании в июне», — говорится в сообщении пермского издания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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