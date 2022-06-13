Финское судно привезло в Испанию тонны украинской кукурузы

В порт города Ла-Корунья пришло судно с украинской кукурузой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Финское судно Alppila доставило в порт испанского города Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы. Об этом сообщил генеральный директор финской судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинен.

«Alppila доставило в испанский порт Ла-Корунья 18 тысяч тонн украинской кукурузы. Хорошо, что это было сделано безопасно, и груз был доставлен. Это казалось важным началом. Здорово, что зерновая цепочка снова работает», — передает слова Коскинена агентство Helsingin Sanomat.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в том, что страна якобы препятствует вывозу десятков млн тонн зерна с Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что эти обвинения несправедливы. Глава государства сообщил, что для вывоза зерна Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны разминировать морские порты, которые они заминировали при отступлении. В Организации объединенных наций (ООН) также не нашли никаких доказательств кражи Россией зерна у Украины.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

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