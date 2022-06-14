Моор ворвался в топ федерального рейтинга губернаторов. Коллеги по «матрешке» сильно отстали

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Губернатор Тюменской области занял 5-е место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 26-го на 5-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 6 — 12 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Александр Моор — 5-е место, неделей ранее — 26-е», — говорится в исследовании. Ямальский коллега Моора Дмитрий Артюхов незначительно улучшил показатели, переместившись за неделю с 19-й на 18-ую строчку.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, напротив, ухудшила позиции. За указанные период глава Югры опустилась на 51-е место (неделей ранее была 44-й).

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Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 26-го на 5-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 6 — 12 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 5-е место, неделей ранее — 26-е», — говорится в исследовании. Ямальский коллега Моора Дмитрий Артюхов незначительно улучшил показатели, переместившись за неделю с 19-й на 18-ую строчку. Губернатор ХМАО Наталья Комарова, напротив, ухудшила позиции. За указанные период глава Югры опустилась на 51-е место (неделей ранее была 44-й).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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