Губернатор Тюменской области занял 5-е место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 26-го на 5-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 6 — 12 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Александр Моор — 5-е место, неделей ранее — 26-е», — говорится в исследовании. Ямальский коллега Моора Дмитрий Артюхов незначительно улучшил показатели, переместившись за неделю с 19-й на 18-ую строчку.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, напротив, ухудшила позиции. За указанные период глава Югры опустилась на 51-е место (неделей ранее была 44-й).