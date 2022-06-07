Губернаторы «матрешки» застряли в середине федерального рейтинга

07 июня 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Выше своих коллег в рейтинге оказался ямальский губернатор Дмитрий Артюхов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО не смогли за неделю существенно улучшить позиции в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 30 мая — 5 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Согласно документу, выше своих коллег в рейтинге оказался ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Он занял 19-е место (неделей ранее — 20-е). Глава Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся на три позиции — с 29-го места на 26-е. Губернатор Югры Наталья Комарова за тот же период опустилась с 30-й строчки на 44-ую. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО не смогли за неделю существенно улучшить позиции в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 30 мая — 5 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Согласно документу, выше своих коллег в рейтинге оказался ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Он занял 19-е место (неделей ранее — 20-е). Глава Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся на три позиции — с 29-го места на 26-е. Губернатор Югры Наталья Комарова за тот же период опустилась с 30-й строчки на 44-ую.