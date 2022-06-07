Губернаторы «матрешки» застряли в середине федерального рейтинга

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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, жест руками, артюхов дмитрий
Выше своих коллег в рейтинге оказался ямальский губернатор Дмитрий Артюхов Фото:

Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО не смогли за неделю существенно улучшить позиции в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 30 мая — 5 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Согласно документу, выше своих коллег в рейтинге оказался ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Он занял 19-е место (неделей ранее — 20-е).

Глава Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся на три позиции — с 29-го места на 26-е. Губернатор Югры Наталья Комарова за тот же период опустилась с 30-й строчки на 44-ую.

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Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО не смогли за неделю существенно улучшить позиции в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 30 мая — 5 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Согласно документу, выше своих коллег в рейтинге оказался ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Он занял 19-е место (неделей ранее — 20-е). Глава Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся на три позиции — с 29-го места на 26-е. Губернатор Югры Наталья Комарова за тот же период опустилась с 30-й строчки на 44-ую.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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