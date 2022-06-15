Учителям не понравился внешний вид выпускницы на госэкзамене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми результаты ЕГЭ выпускницы одной из школ могут пересмотреть. Поводом послужила одежда, в которой учащаяся пришла на экзамен. Педагоги образовательного учреждения посчитали, что девушка могла отвлечь своим внешним видом от экзамена других учеников.

«К дочери после ЕГЭ по английскому языку подошли классный руководитель и преподаватель по музыке. Они сказали, что на нее могла быть подана апелляция на экзамене за то, что была в топике. Топик — обычный, черный, без декольте. Просто открытые руки. Дочери сказали, что ее могут обвинить в том, что она могла отвлечь других учеников своим внешним видом», — приводит издание 59.ru слова мамы выпускницы.

В министерстве образования края журналистам портала пояснили, что требования к внешнему виду учащихся, которые сдают ЕГЭ, нигде не прописаны. Тем не менее, в минобразования рекомендовали во время сдачи выпускных экзаменов придерживаться делового стиля или стиля «кэжуал».

«Если молодой человек или девушка придут в одежде, не соответствующей случаю, их, конечно, допустят к экзамену. Никаких оснований для обжалования результатов экзамена у других его участников не будет. ЕГЭ — это про оценку знаний наших детей, а не их стиля в одежде», — пояснили в ведомстве.

URA.RU также рассказывало, что школьникам в Еловском округе запретили красить волосы в яркий цвет, пользоваться резко пахнущей парфюмерией и носить одежду, на которой изображены наркосодержащие растения. Требования к внешнему виду учащихся были отражены в локальных правовых актах шести школ округа.

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