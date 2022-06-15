Пермского военного, погибшего на Украине, наградили посмертно

Награду передали отцу погибшего военнослужащего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военнослужащего из Чайковского (Пермский край) Владислава Соломенникова, погибшего в ходе вынужденной спецоперации по освобождению Донбасса, наградили посмертно Орденом Мужества. Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков передал награду отцу погибшего. Об этом глава территории написал в своем telegram-канале.

«Совместно с представителем военного комиссариата встретились с Николаем Соломенниковым, отцом погибшего при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине. К сожалению, государственная награда Российской Федерации присуждена Владиславу посмертно — за проявленное мужество и отвагу, в знак признания самоотверженного подвига и героизма», — написал Юрий Востриков.

Глава округа выразил соболезнования родным и близким. О гибели 20-летнего контрактника из Чайковского Владислава Соломенникова стало известно в конце марта.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация Украины и защита республик Донбасса. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.