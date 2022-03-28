28 марта 2022

Двое пермских военных погибли на Украине

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, похороны, смерть, триколор, флаг россии, гроб, солдат
Погибли 19 и 20-летний уроженцы Чайковского и Кунгура Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Двое жителей Пермского края погибли во время военной спецоперации на Украине. В департаменте информационной политики краевой администрации сообщили о смерти контрактников Владислава Соломенникова и Анатолия Торсунова.

В администрации губернатора края Дмитрия Махонина подтвердили гибель военнослужащих. Там выразили соболезнования родным и близким погибшего. 20-летний Владислав Соломенников — уроженец Чайковского, 19-летний Анатолий Торсунов — уроженец Кунгура.

Военная «спецоперация» РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Ранее заявлялось о блокировке российскими войсками Киева, Харькова, Чернигова, Сумы и Николаева. Под контроль перешли Херсонская и большая часть Запорожской области.

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Двое жителей Пермского края погибли во время военной спецоперации на Украине. В департаменте информационной политики краевой администрации сообщили о смерти контрактников Владислава Соломенникова и Анатолия Торсунова. В администрации губернатора края Дмитрия Махонина подтвердили гибель военнослужащих. Там выразили соболезнования родным и близким погибшего. 20-летний Владислав Соломенников — уроженец Чайковского, 19-летний Анатолий Торсунов — уроженец Кунгура. Военная «спецоперация» РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Ранее заявлялось о блокировке российскими войсками Киева, Харькова, Чернигова, Сумы и Николаева. Под контроль перешли Херсонская и большая часть Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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