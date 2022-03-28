Двое пермских военных погибли на Украине

Погибли 19 и 20-летний уроженцы Чайковского и Кунгура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Двое жителей Пермского края погибли во время военной спецоперации на Украине. В департаменте информационной политики краевой администрации сообщили о смерти контрактников Владислава Соломенникова и Анатолия Торсунова.

В администрации губернатора края Дмитрия Махонина подтвердили гибель военнослужащих. Там выразили соболезнования родным и близким погибшего. 20-летний Владислав Соломенников — уроженец Чайковского, 19-летний Анатолий Торсунов — уроженец Кунгура.

Военная «спецоперация» РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Ранее заявлялось о блокировке российскими войсками Киева, Харькова, Чернигова, Сумы и Николаева. Под контроль перешли Херсонская и большая часть Запорожской области.