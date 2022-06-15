Пермячка на ТВ-шоу узнала о недуге, который изуродовал ее лицо

16 июня 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Женщина обращалась к разным врачам за помощью, но никто из них так и не поставил ей точный диагноз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Краснокамска Галина Павлова страдает от недуга, который мешает ей полноценно видеть — правый глаз женщины скрывает плотный слой кожи. Это привело к семейным проблемам, о которых сама женщина, а также ее родные рассказали в эфире тв-шоу «За гранью» на телеканале «НТВ». Сестра героини передачи, Ольга Подольская, пояснила, что из-за недуга ее родственница стала закомплексованной — в детстве над ней насмехались сверстники, а после замужества начались проблемы в семье. «Она почти никуда не выходит и нигде не работает», — посетовала Подольская. Муж пермячки, Сергей, утверждает, что жена обращалась к врачам, но «в Пермском крае ей не смогли помочь». Слова мужа подтвердила и сама героиня тв-шоу. «По врачам я хожу — никакого толку. Врачи говорят, что опухоль очень обширная, они не смогут за меня взяться […] Самое интересное, что каждый врач свой диагноз ставит», — призналась Павлова. Одного из участников передачи, онколог Павел Королев, рассказал, что, скорее всего, женщина страдает от фибромы. «По тем данным, с которыми я успел ознакомиться, это, безусловно, фиброма, достаточно обширная группа опухолей. Она может быть опасна с функциональной точки зрения. Если будет давить на орган зрения, какие-то нервы, которых огромное количество в этой [лицевой] зоне проходит, то это может грозит деформацией лица», — пояснил врач. Однако более точный диагноз Галине Павловой поставили только после обследования в одной из московских клиник. Там женщине объяснили, что ее лицо поражено лимфонгиомой — доброкачественной опухолью. Пластический хирург признался, что пока операция пермячке противопоказана, поскольку ее заболевание требует более тщательного изучения. Галина Павлова узнала, что страдает лимфонгиомой Скриншот программы «За гранью» на НТВ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жительница Краснокамска Галина Павлова страдает от недуга, который мешает ей полноценно видеть — правый глаз женщины скрывает плотный слой кожи. Это привело к семейным проблемам, о которых сама женщина, а также ее родные рассказали в эфире тв-шоу «За гранью» на телеканале «НТВ». Сестра героини передачи, Ольга Подольская, пояснила, что из-за недуга ее родственница стала закомплексованной — в детстве над ней насмехались сверстники, а после замужества начались проблемы в семье. «Она почти никуда не выходит и нигде не работает», — посетовала Подольская. Муж пермячки, Сергей, утверждает, что жена обращалась к врачам, но «в Пермском крае ей не смогли помочь». Слова мужа подтвердила и сама героиня тв-шоу. «По врачам я хожу — никакого толку. Врачи говорят, что опухоль очень обширная, они не смогут за меня взяться […] Самое интересное, что каждый врач свой диагноз ставит», — призналась Павлова. Одного из участников передачи, онколог Павел Королев, рассказал, что, скорее всего, женщина страдает от фибромы. «По тем данным, с которыми я успел ознакомиться, это, безусловно, фиброма, достаточно обширная группа опухолей. Она может быть опасна с функциональной точки зрения. Если будет давить на орган зрения, какие-то нервы, которых огромное количество в этой [лицевой] зоне проходит, то это может грозит деформацией лица», — пояснил врач. Однако более точный диагноз Галине Павловой поставили только после обследования в одной из московских клиник. Там женщине объяснили, что ее лицо поражено лимфонгиомой — доброкачественной опухолью. Пластический хирург признался, что пока операция пермячке противопоказана, поскольку ее заболевание требует более тщательного изучения.