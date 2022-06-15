Моор раскрыл детали встречи с представителями «Газпрома»

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с представителями компании «Газпром» перспективы развития регионального машиностроительного предприятия. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сегодня также была рабочая встреча, мы обсуждали с представителями „Газпрома“ перспективы развития важного машиностроительного предприятия, которое находится в Тюмени. „Тюменские моторостроители“, который входит в газпромовский холдинг и занимается ремонтом газовых двигателей для системы „Газпрома“. Также, в рамках программы импортозамещения сегодня видим достаточно хорошие перспективы развития этой промышленной площадки в городе Тюмень», — рассказал тюменский губернатор журналистам телеканала «Россия 24».
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Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с представителями компании «Газпром» перспективы развития регионального машиностроительного предприятия. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Сегодня также была рабочая встреча, мы обсуждали с представителями „Газпрома“ перспективы развития важного машиностроительного предприятия, которое находится в Тюмени. „Тюменские моторостроители“, который входит в газпромовский холдинг и занимается ремонтом газовых двигателей для системы „Газпрома“. Также, в рамках программы импортозамещения сегодня видим достаточно хорошие перспективы развития этой промышленной площадки в городе Тюмень», — рассказал тюменский губернатор журналистам телеканала «Россия 24». Ранее URA.RU писало, что Моор возглавил региональную делегацию на ПМЭФ-2022. В рамках форума губернатор Тюменской области подписал соглашение с компанией «Новый сухопутный Зерновой Коридор». Инвесторы планируют построить в Тюменской области крупный линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тыс. тонн зерна. Также, Моор подписал соглашение о сотрудничестве с министром экономики республики Армения Ваганом Керобяном.