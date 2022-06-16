Французы испугались остаться без российского газа. «Европе больно делают!»

17 июня 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Читатели Le Figaro отреагировали на статью в газете, в которой говорилось о причине снижения поставок газа в Европу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Германии считают, что снижение поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» произошло из-за «высокой напряженности в отношениях России с западными странами». Такая публикация в французской газете Le Figaro вызвала активный отклик читателей. «Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером», — заявил пользователь Ecusettedenoireuil. «Европе, Европе больно делают! Россия компенсирует свои расходы за счет скачка на цену газа!» — написал свое мнение Schroumpfarceur. Пользователь с ником Ano85293 задался вопросом: «Вот мне интересно спросить про все эти меры Европы против России: они больше делают больно России или, не дай Бог, самой Европе?!» Читатель Antonym отметил, что санкции ЕС приведут к тому, что этой зимой пострадают самые экономически слабые из стран. «Но в то же время Елисейский дворец и квартира мадам фон дер Ляйен будут регулярно отапливаться», — сыронизировал он. «Как вы думаете, кто сдастся первым? Европа без энергии или Россия, накопившая за годы сотни миллиардов долларов в своей кубышке и продолжающая продавать топливо Индии и Китаю?» — вопросил Dedale. Недавно агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны и теперь компания ищет решение проблемы. Позже «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая» и со следующего дня сможет поставлять через «Северный поток» не более 67 млн кубов в сутки. Накануне это число составляло до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Германии считают, что снижение поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» произошло из-за «высокой напряженности в отношениях России с западными странами». Такая публикация в французской газете Le Figaro вызвала активный отклик читателей. «Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером», — заявил пользователь Ecusettedenoireuil. «Европе, Европе больно делают! Россия компенсирует свои расходы за счет скачка на цену газа!» — написал свое мнение Schroumpfarceur. Пользователь с ником Ano85293 задался вопросом: «Вот мне интересно спросить про все эти меры Европы против России: они больше делают больно России или, не дай Бог, самой Европе?!» Читатель Antonym отметил, что санкции ЕС приведут к тому, что этой зимой пострадают самые экономически слабые из стран. «Но в то же время Елисейский дворец и квартира мадам фон дер Ляйен будут регулярно отапливаться», — сыронизировал он. «Как вы думаете, кто сдастся первым? Европа без энергии или Россия, накопившая за годы сотни миллиардов долларов в своей кубышке и продолжающая продавать топливо Индии и Китаю?» — вопросил Dedale. Недавно агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны и теперь компания ищет решение проблемы. Позже «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая» и со следующего дня сможет поставлять через «Северный поток» не более 67 млн кубов в сутки. Накануне это число составляло до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.