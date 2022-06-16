Компания из Индии поможет добывать и продавать мох ХМАО

Партнеры из Индии готовы закупать оборудование и технику для сбора мха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Индийская компания ASV OVERSEAS PRIVATE LIMITED заинтересовалась сотрудничеством с ХМАО в области экологически-ответственной добычи и сбыта сфагнового мха. Меморандум о сотрудничестве был подписан с Фондом развития Югры. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Меморандум предусматривает сотрудничество в разработке и реализации совместных проектов по изучению возможностей для начала коммерческой добычи и сбыта сфагнового мха, оказание Фондом развития Югры информационно-консультационного, организационного и административного содействия компании ASV на территории Югры», — сообщил директор Фонда развития Югры Алексей Федяев.

Компания из Индии будет инвестировать в добычу сфагнового мха, закупку техники и оборудования и обеспечивать маркетинговое сопровождение. Продукция из сфагнового мха должна заинтересовать заказчиков из стран Персидского залива и Азии. «Так как при помощи сфагновых мхов можно существенно улучшить плодородные и влагоемкостные качества природных грунтов на их территориях», — говорится в сообщении на сайте Фонда развития Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО предложила послу Казахстана новые бизнес-проекты. Наталья Комарова обсудила перспективы дальнейшего сотрудничества с Республикой Казахстан. В рамках ПМЭФ они должны подписать ряд соглашений о сотрудничестве.