16 июня 2022
15 июня 2022

Компания из Индии поможет добывать и продавать мох ХМАО

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Партнеры из Индии готовы закупать оборудование и технику для сбора мха Фото:

Индийская компания ASV OVERSEAS PRIVATE LIMITED заинтересовалась сотрудничеством с ХМАО в области экологически-ответственной добычи и сбыта сфагнового мха. Меморандум о сотрудничестве был подписан с Фондом развития Югры. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Меморандум предусматривает сотрудничество в разработке и реализации совместных проектов по изучению возможностей для начала коммерческой добычи и сбыта сфагнового мха, оказание Фондом развития Югры информационно-консультационного, организационного и административного содействия компании ASV на территории Югры», — сообщил директор Фонда развития Югры Алексей Федяев.

Компания из Индии будет инвестировать в добычу сфагнового мха, закупку техники и оборудования и обеспечивать маркетинговое сопровождение. Продукция из сфагнового мха должна заинтересовать заказчиков из стран Персидского залива и Азии. «Так как при помощи сфагновых мхов можно существенно улучшить плодородные и влагоемкостные качества природных грунтов на их территориях», — говорится в сообщении на сайте Фонда развития Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО предложила послу Казахстана новые бизнес-проекты. Наталья Комарова обсудила перспективы дальнейшего сотрудничества с Республикой Казахстан. В рамках ПМЭФ они должны подписать ряд соглашений о сотрудничестве.

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Индийская компания ASV OVERSEAS PRIVATE LIMITED заинтересовалась сотрудничеством с ХМАО в области экологически-ответственной добычи и сбыта сфагнового мха. Меморандум о сотрудничестве был подписан с Фондом развития Югры. Об этом говорится на сайте ведомства. «Меморандум предусматривает сотрудничество в разработке и реализации совместных проектов по изучению возможностей для начала коммерческой добычи и сбыта сфагнового мха, оказание Фондом развития Югры информационно-консультационного, организационного и административного содействия компании ASV на территории Югры», — сообщил директор Фонда развития Югры Алексей Федяев. Компания из Индии будет инвестировать в добычу сфагнового мха, закупку техники и оборудования и обеспечивать маркетинговое сопровождение. Продукция из сфагнового мха должна заинтересовать заказчиков из стран Персидского залива и Азии. «Так как при помощи сфагновых мхов можно существенно улучшить плодородные и влагоемкостные качества природных грунтов на их территориях», — говорится в сообщении на сайте Фонда развития Югры. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО предложила послу Казахстана новые бизнес-проекты. Наталья Комарова обсудила перспективы дальнейшего сотрудничества с Республикой Казахстан. В рамках ПМЭФ они должны подписать ряд соглашений о сотрудничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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