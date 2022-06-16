Якубовичу с «Поле чудес» подарили нефть и пирожки из ХМАО

Подарки не помогли сургутянке выиграть в шоу «Поле чудес» с Якубовичем Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Сургута Алена Павлова стала участницей программы «Поле Чудес» на Первом канале и подарила ведущему колбу с нефтю и пирожки. Запись программы, которая выйдет в эфир «Первого канала» только сегодня, опубликована на сайте «Русские сериалы и шоу».

«Мой муж в детстве мечтал стать Леонидом Аркадьевичем Якубовичем, и он попросил, чтобы вы лично передали ему привет», — обратилась Павлова к ведущему. Тот привет передал.

Девушка не сумела выйти в финал телешоу, но ей удалось отгадать три буквы и угадать, в какой шкатулке находятся деньги. Известно, что сургутянка работает лаборантом химанализа в одной и нефтяных компаний. Кроме нефти, девушка привезла Якубовичу подписанную сотрудниками компании каску и подвеску с каплей нефти, а также пирожки от свекрови.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО выиграла автомобиль в телеигре «Поле Чудес». Жительница Нижневартовска Зумрат Самадова стала победительницей шоу, угадав слово «Остолоп».