16 июня 2022

Якубовичу с «Поле чудес» подарили нефть и пирожки из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинофестиваль
Подарки не помогли сургутянке выиграть в шоу «Поле чудес» с Якубовичем Фото:

Жительница Сургута Алена Павлова стала участницей программы «Поле Чудес» на Первом канале и подарила ведущему колбу с нефтю и пирожки. Запись программы, которая выйдет в эфир «Первого канала» только сегодня, опубликована на сайте «Русские сериалы и шоу».

«Мой муж в детстве мечтал стать Леонидом Аркадьевичем Якубовичем, и он попросил, чтобы вы лично передали ему привет», — обратилась Павлова к ведущему. Тот привет передал.

Девушка не сумела выйти в финал телешоу, но ей удалось отгадать три буквы и угадать, в какой шкатулке находятся деньги. Известно, что сургутянка работает лаборантом химанализа в одной и нефтяных компаний. Кроме нефти, девушка привезла Якубовичу подписанную сотрудниками компании каску и подвеску с каплей нефти, а также пирожки от свекрови.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО выиграла автомобиль в телеигре «Поле Чудес». Жительница Нижневартовска Зумрат Самадова стала победительницей шоу, угадав слово «Остолоп».

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Жительница Сургута Алена Павлова стала участницей программы «Поле Чудес» на Первом канале и подарила ведущему колбу с нефтю и пирожки. Запись программы, которая выйдет в эфир «Первого канала» только сегодня, опубликована на сайте «Русские сериалы и шоу». «Мой муж в детстве мечтал стать Леонидом Аркадьевичем Якубовичем, и он попросил, чтобы вы лично передали ему привет», — обратилась Павлова к ведущему. Тот привет передал. Девушка не сумела выйти в финал телешоу, но ей удалось отгадать три буквы и угадать, в какой шкатулке находятся деньги. Известно, что сургутянка работает лаборантом химанализа в одной и нефтяных компаний. Кроме нефти, девушка привезла Якубовичу подписанную сотрудниками компании каску и подвеску с каплей нефти, а также пирожки от свекрови. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО выиграла автомобиль в телеигре «Поле Чудес». Жительница Нижневартовска Зумрат Самадова стала победительницей шоу, угадав слово «Остолоп».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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