Пермские силовики задержали бизнесмена после подкупа конкурента

В Перми коммерсанта оштрафовали за подкуп директора конкурирующей фирмы Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Директора пермской коммерческой организации задержали и позже признали виновным в уголовном деле о подкупе руководителя конкурирующего предприятия. О коррупционном случае сообщили в краевом следственном комитете. Мужчина был арестован после передачи денег в автомобиле. Спустя несколько месяцев состоялся суд.

«Он [руководитель ООО] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере)», — информирует пресс-служба управления. Коммерсант свою вину в деле не отрицал.

Подкупить конкурента мужчина попытался в феврале текущего года. Он предложил женщине 300 тысяч рублей. Получив деньги, директор компании должна была сняться с аукциона за право аренды помещения для обустройства буфета в детской больнице. После того, как деньги были переданы, сотрудники полиции задержали бизнесмена.

Суд учел, что обвиняемый сотрудничал со следствием и полностью признал вину. В качестве наказания мужчина получил штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало о попытке подкупа пермского чиновника. Руководитель одной из организаций хотел дать крупную взятку чиновнику в размере больше 1 млн рублей, но был задержан силовиками.