Миасский магазин заподозрил в плагиате рестораны «Вкусно и точка»

Слоган магазина слишком похож на название сети новых ресторанов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Магазин из Миасса «Точка», который специализируется на продаже планшетов, телефонов и другой электроники, заподозрил в плагиате рестораны «Вкусно и точка», пришедшие на замену McDonald’s. Дело в том, что слоган миасского магазина — «Выгодно. И точка».

«Может те, кто придумал название для нового Мака, вдохновились нашим салоном? „Выгодно. И точка“», — гласит подпись под фотографией с вывеской магазина, которая размещена в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что компания «Еда и точка», которая уже четыре года работает во Владивостоке, готовит претензию к ресторанам «Вкусно и точка» из-за сходства в названиях.

В России 12 июня начали открываться обновленные рестораны сети быстрого питания McDonald’s после ухода компании из страны. Там провели ребрендинг и сменили название на «Вкусно и точка».

Магазин продает электронику Паблик «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте»