17 июня 2022

Миасский магазин заподозрил в плагиате рестораны «Вкусно и точка»

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Демонтаж логотипа Макдональдс. Тюмень, закрытие макдональдс, смена вывески макдональдс, демонтаж макдональдс,  McDonalds
Слоган магазина слишком похож на название сети новых ресторанов Фото:

Магазин из Миасса «Точка», который специализируется на продаже планшетов, телефонов и другой электроники, заподозрил в плагиате рестораны «Вкусно и точка», пришедшие на замену McDonald’s. Дело в том, что слоган миасского магазина — «Выгодно. И точка».

«Может те, кто придумал название для нового Мака, вдохновились нашим салоном? „Выгодно. И точка“», — гласит подпись под фотографией с вывеской магазина, которая размещена в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что компания «Еда и точка», которая уже четыре года работает во Владивостоке, готовит претензию к ресторанам «Вкусно и точка» из-за сходства в названиях.

В России 12 июня начали открываться обновленные рестораны сети быстрого питания McDonald’s после ухода компании из страны. Там провели ребрендинг и сменили название на «Вкусно и точка».

Магазин продает электронику

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Магазин из Миасса «Точка», который специализируется на продаже планшетов, телефонов и другой электроники, заподозрил в плагиате рестораны «Вкусно и точка», пришедшие на замену McDonald’s. Дело в том, что слоган миасского магазина — «Выгодно. И точка». «Может те, кто придумал название для нового Мака, вдохновились нашим салоном? „Выгодно. И точка“», — гласит подпись под фотографией с вывеской магазина, которая размещена в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что компания «Еда и точка», которая уже четыре года работает во Владивостоке, готовит претензию к ресторанам «Вкусно и точка» из-за сходства в названиях. В России 12 июня начали открываться обновленные рестораны сети быстрого питания McDonald’s после ухода компании из страны. Там провели ребрендинг и сменили название на «Вкусно и точка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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