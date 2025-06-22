22 июня 2025

Сын погибшей в ДТП челябинской журналистки скончался в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок скончался в больнице
Ребенок скончался в больнице Фото:

Сын Алисы Иванниковой, погибшей в ДТП на мокрой дороге, скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской сфере.

«Ребенка доставили в больницу. Но травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой минздрава области. Ответ будет опубликован после получения.

Авария произошла 22 июня на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. Mitsubishi Outlander, в которой находилась Иванникова, вылетел с мокрой дороги. Женщина и ее 12-летняя дочь скончались на месте ДТП. Ее 6-летний был жив. Его направили в больницу, но спасти не смогли.

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Сын Алисы Иванниковой, погибшей в ДТП на мокрой дороге, скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской сфере. «Ребенка доставили в больницу. Но травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался», — сообщил URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава области. Ответ будет опубликован после получения. Авария произошла 22 июня на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. Mitsubishi Outlander, в которой находилась Иванникова, вылетел с мокрой дороги. Женщина и ее 12-летняя дочь скончались на месте ДТП. Ее 6-летний был жив. Его направили в больницу, но спасти не смогли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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