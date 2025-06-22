Сын погибшей в ДТП челябинской журналистки скончался в больнице

Сын Алисы Иванниковой, погибшей в ДТП на мокрой дороге, скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской сфере.
«Ребенка доставили в больницу. Но травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался», — сообщил URA.RU источник.
URA.RU связалось с пресс-службой минздрава области. Ответ будет опубликован после получения.
Авария произошла 22 июня на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. Mitsubishi Outlander, в которой находилась Иванникова, вылетел с мокрой дороги. Женщина и ее 12-летняя дочь скончались на месте ДТП. Ее 6-летний был жив. Его направили в больницу, но спасти не смогли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!