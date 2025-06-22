Бабушка модели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова), родившейся в Еманжелинске Челябинской области, была награждена орденом Отечественной войны II степени за боевые заслуги. Галия Шайхлисламова ушла на фронт добровольно.
«Бабушка модели Ирины Шейк Галия Шайхлисламова, которая служила разведчицей в годы Великой Отечественной войны, была награждена орденом Отечественной войны II степени», — сообщает информагентство «РИА Новости». Женщина встала на защиту Родины в 20 лет.
Родственница Шейк встретила Победу в Австрии, а после войны работала на элеваторе. Ветеран скончалась в 2013 году в Сибае (Башкортостан).
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