22 июня 2025

Бабушка челябинской модели Шейк получила орден Отечественной войны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее в соцсетях Шейк выражала благодарность бабушке за ее подвиг
Ранее в соцсетях Шейк выражала благодарность бабушке за ее подвиг Фото:

Бабушка модели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова), родившейся в Еманжелинске Челябинской области, была награждена орденом Отечественной войны II степени за боевые заслуги. Галия Шайхлисламова ушла на фронт добровольно.

«Бабушка модели Ирины Шейк Галия Шайхлисламова, которая служила разведчицей в годы Великой Отечественной войны, была награждена орденом Отечественной войны II степени», — сообщает информагентство «РИА Новости». Женщина встала на защиту Родины в 20 лет.

Родственница Шейк встретила Победу в Австрии, а после войны работала на элеваторе. Ветеран скончалась в 2013 году в Сибае (Башкортостан).

Галия Шайхлисламова скончалась на 90-м году жизни в 2013 году (архивное фото)
Галия Шайхлисламова скончалась на 90-м году жизни в 2013 году (архивное фото)
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Бабушка модели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова), родившейся в Еманжелинске Челябинской области, была награждена орденом Отечественной войны II степени за боевые заслуги. Галия Шайхлисламова ушла на фронт добровольно. «Бабушка модели Ирины Шейк Галия Шайхлисламова, которая служила разведчицей в годы Великой Отечественной войны, была награждена орденом Отечественной войны II степени», — сообщает информагентство «РИА Новости». Женщина встала на защиту Родины в 20 лет. Родственница Шейк встретила Победу в Австрии, а после войны работала на элеваторе. Ветеран скончалась в 2013 году в Сибае (Башкортостан).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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