Свердловский губернатор наградил своего «силового» зама

Азат Салихов награжден за заслуги перед Свердловской областью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель свердловского губернатора Азат Салихов, отвечающий за взаимодействие с силовыми ведомствами, награжден за заслуги перед регионом. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, копия его указа есть в распоряжении URA.RU.

«За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени Салихова Азата Равкатовича», — говорится в указе за подписью губернатора. Отмечается, что к награде Салихова представило региональное министерство общественной безопасности.

В августе Салихову исполнится 50 лет. Нередко подобные награды присваиваются свердловским чиновникам именно к юбилейным датам. Например, в декабре 2021-го Куйвашев наградил знаком отличия I степени своего советника, экс-начальника областного управления ФСБ Бориса Козиненко, которому исполнялось 70 лет.

Салихов работает в свердловском правительстве с 2012 года. До этого он был главным судебным приставом региона, а еще ранее — работал в московском управлении ФССП. Куйвашева и Салихова связывают многолетние товарищеские отношения: они знакомы еще с 1990-х годов по совместной работе в ХМАО. По неофициальным данным, сейчас Салихов входит в предвыборный штаб губернатора и отвечает там за правовые вопросы.