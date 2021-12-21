Губернатор Куйвашев сделал подарок генералу ФСБ на юбилей

Борис Козиненко удостоился награды за заслуги перед Свердловской областью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил за заслуги перед регионом своего советника, экс-начальника областного управления ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Бориса Козиненко. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. 22 декабря отставному силовику исполнилось 70 лет.

«За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ I степени Козиненко Бориса Николаевича», — говорится в документе. Указ подписан лично Куйвашевым.

Борис Козиненко более 10 лет руководил управлением ФСБ по Свердловской области. Одновременно он возглавлял совет органов ФСБ в Уральском федеральном округе. В конце 2012 года стало известно, что Козиненко покинет свердловское управление и перейдет на чиновничью службу. 17 января 2013 года его назначили советником губернатора Куйвашева и доверили курировать борьбу с коррупцией.

Ранее источники URA.RU сообщали, что 20 декабря Куйвашев впервые за несколько лет приехал на празднование Дня работника органов госбезопасности. После торжественной части губернатор, по неофициальным сведениям, пригласил начальника УФСБ Алексея Зиновьева и других членов так называемого «клуба генералов» в свой кабинет — для продолжения вечера. Считается, что таким образом Куйвашев налаживает контакт с силовиками перед выборами в 2022 году, на которых собирается пойти на новый срок.