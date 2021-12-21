21 декабря 2021

Губернатор Куйвашев сделал подарок генералу ФСБ на юбилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инаугурация Куйвашева. Екатеринбург, козиненко борис
Борис Козиненко удостоился награды за заслуги перед Свердловской областью Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил за заслуги перед регионом своего советника, экс-начальника областного управления ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Бориса Козиненко. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. 22 декабря отставному силовику исполнилось 70 лет.

«За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ I степени Козиненко Бориса Николаевича», — говорится в документе. Указ подписан лично Куйвашевым.

Борис Козиненко более 10 лет руководил управлением ФСБ по Свердловской области. Одновременно он возглавлял совет органов ФСБ в Уральском федеральном округе. В конце 2012 года стало известно, что Козиненко покинет свердловское управление и перейдет на чиновничью службу. 17 января 2013 года его назначили советником губернатора Куйвашева и доверили курировать борьбу с коррупцией.

Ранее источники URA.RU сообщали, что 20 декабря Куйвашев впервые за несколько лет приехал на празднование Дня работника органов госбезопасности. После торжественной части губернатор, по неофициальным сведениям, пригласил начальника УФСБ Алексея Зиновьева и других членов так называемого «клуба генералов» в свой кабинет — для продолжения вечера. Считается, что таким образом Куйвашев налаживает контакт с силовиками перед выборами в 2022 году, на которых собирается пойти на новый срок.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил за заслуги перед регионом своего советника, экс-начальника областного управления ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Бориса Козиненко. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. 22 декабря отставному силовику исполнилось 70 лет. «За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ I степени Козиненко Бориса Николаевича», — говорится в документе. Указ подписан лично Куйвашевым. Борис Козиненко более 10 лет руководил управлением ФСБ по Свердловской области. Одновременно он возглавлял совет органов ФСБ в Уральском федеральном округе. В конце 2012 года стало известно, что Козиненко покинет свердловское управление и перейдет на чиновничью службу. 17 января 2013 года его назначили советником губернатора Куйвашева и доверили курировать борьбу с коррупцией. Ранее источники URA.RU сообщали, что 20 декабря Куйвашев впервые за несколько лет приехал на празднование Дня работника органов госбезопасности. После торжественной части губернатор, по неофициальным сведениям, пригласил начальника УФСБ Алексея Зиновьева и других членов так называемого «клуба генералов» в свой кабинет — для продолжения вечера. Считается, что таким образом Куйвашев налаживает контакт с силовиками перед выборами в 2022 году, на которых собирается пойти на новый срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...