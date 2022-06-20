В США опасаются неожиданного альянса Путина и Ким Чен Ына

Аналитики из США боятся сближения России и КНДР Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Поздравление президента Северной Кореи Ким Чен Ына, направленное президенту РФ Владимиру Путину в День России, является последним признаком углубляющихся отношений между двумя странами. Такое мнение выразила экс-офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.

«Связи между Кимом и Путиным растут в течение последних нескольких лет. Отношения, похоже, укрепляются и могут превратиться в долгосрочное партнерство стратегического характера», — отметила Коффлер. По ее словам, обе страны находятся под западными санкциями и считают США своим «смертельным врагом».

И Россия, и КНДР рассматривают ядерное оружие, как «жизнеспособный вариант» сдерживания Вашингтона. Россия обладает огромным ядерным потенциалом, а Северная Корея, по данным корпорации RAND, в течение нескольких лет получит 200 ядерных боеголовок, что выведет ее в список ядерных держав среднего уровня. Кроме того, Коффлер отмечает, что обе страны совершают кибератаки на США и занимаются кибершпионажем.

Эти точки соприкосновения между Россией и КНДР представляют угрозу Соединенным Штатам. «Путин и Ким почти наверняка будут использовать свои растущие отношения, чтобы бросить вызов политике США, тем более что оба считают, что Вашингтон несет ответственность за разрушительный ущерб их экономикам из-за санкций», — подытоживает Коффлер.

Ранее на заседании Совбеза ООН Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США, который предлагал ввести санкции против КНДР. 12 июня президент Северной Кореи Ким Чен Ын поддержал действия Путина на Украине и выразил России «полную поддержку» корейского народа.

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