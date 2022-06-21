Моор выпал из топа федерального рейтинга губернаторов. Его обогнал коллега из ЯНАО

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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор опустился с 5-го на 13-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 5-го на 13-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 13—19 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Александр Моор — 13-е место, неделей ранее — 5-е», — говорится в исследовании. Главу Тюменской области обогнал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, поднявшийся с 18-й на 12-ую строчку.

Югорский губернатор Наталья Комарова демонстрирует отрицательную динамику. За указанный период она опустилась в рейтинге с 51-го на 54-е место.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 5-го на 13-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 13—19 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 13-е место, неделей ранее — 5-е», — говорится в исследовании. Главу Тюменской области обогнал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, поднявшийся с 18-й на 12-ую строчку. Югорский губернатор Наталья Комарова демонстрирует отрицательную динамику. За указанный период она опустилась в рейтинге с 51-го на 54-е место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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