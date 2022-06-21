Александр Моор опустился с 5-го на 13-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю опустился с 5-го на 13-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 13—19 июня опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Александр Моор — 13-е место, неделей ранее — 5-е», — говорится в исследовании. Главу Тюменской области обогнал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, поднявшийся с 18-й на 12-ую строчку.

Югорский губернатор Наталья Комарова демонстрирует отрицательную динамику. За указанный период она опустилась в рейтинге с 51-го на 54-е место.