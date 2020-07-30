Баранов пасут на детской площадке Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на Сортировке к празднику Курбан-Байрам пригнали две фуры баранов. Люди, проживающие рядом с мечетью на улице Червонной, жалуются в соцсетях на шум и антисанитарию.

«Мечеть готовится к празднику, пригнали две фуры баранов, которых выгуливают во дворе на детской площадке. А ночью жители не спят от дикого плача бедных животных», — сообщают местные жители.

Как рассказал URA.RU глава «Центральный муфтият» муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин, мечеть на Сортировке находится под юрисдикцией Уральского Мухтасибата под руководством муфтия шейх Равиля Гайнутдина. Собеседник агентства отметил, что их организация никогда не проводит жертвоприношения рядом с жилыми домами — для этого они выезжают за город подальше от людских глаз. К тому же не стоит травмировать психику людей, которым жалко животных, добавил он.

Дозвониться до Уральского Мухтасибата корреспонденту URA.RU не удалось — номер телефона был недоступен. Также не взяли трубку руководители пресс-службы администрации Екатеринбурга, УМВД по Екатеринбургу и Роспотребнадзора по Свердловской области.

Овец пасут во дворе на детской площадке Фото: группа «Район Сортировка» во ВКонтакте