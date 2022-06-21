В Перми семья попыталась свалить долги по ЖКХ на дедушку

Из-за отказа родственников платить семья накопила долг по ЖКХ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми пенсионер оказался вынужден оплачивать услуги ЖКХ за всю семью, которая живет с ним. Родственники отказывались ему помогать, поэтому в скором времени образовался значительный долг. Семейный конфликт удалось разрешить в суде, который разделил обязанности по оплате коммунальных услуг на всех.

«Суд пришел к выводу, что, поскольку соглашения о порядке содержания жилья, оплаты коммунальных услуг между нанимателем и членами его семьи не достигнуто, ответчики оплату коммунальных платежей своевременно не производят. Учитывая, что в силу действующего законодательства ответчики обязаны нести расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, суд требования истца удовлетворил», — говорится в сообщении Орджоникидзевского суда Перми, поступившем в URA.RU.

Cуд определил и порядок, и долю, которую каждый член семьи должен оплачивать. Теперь ресурсоснабжающие организации обязаны заключить с ними отдельные соглашения и выдавать отдельные платежные документы.