21 июня 2022

В Перми семья попыталась свалить долги по ЖКХ на дедушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, почтовый ящик, долг за жкх, платежка жкх, квитанции об оплате
Из-за отказа родственников платить семья накопила долг по ЖКХ Фото:

В Перми пенсионер оказался вынужден оплачивать услуги ЖКХ за всю семью, которая живет с ним. Родственники отказывались ему помогать, поэтому в скором времени образовался значительный долг. Семейный конфликт удалось разрешить в суде, который разделил обязанности по оплате коммунальных услуг на всех.

«Суд пришел к выводу, что, поскольку соглашения о порядке содержания жилья, оплаты коммунальных услуг между нанимателем и членами его семьи не достигнуто, ответчики оплату коммунальных платежей своевременно не производят. Учитывая, что в силу действующего законодательства ответчики обязаны нести расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, суд требования истца удовлетворил», — говорится в сообщении Орджоникидзевского суда Перми, поступившем в URA.RU.

Cуд определил и порядок, и долю, которую каждый член семьи должен оплачивать. Теперь ресурсоснабжающие организации обязаны заключить с ними отдельные соглашения и выдавать отдельные платежные документы.

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В Перми пенсионер оказался вынужден оплачивать услуги ЖКХ за всю семью, которая живет с ним. Родственники отказывались ему помогать, поэтому в скором времени образовался значительный долг. Семейный конфликт удалось разрешить в суде, который разделил обязанности по оплате коммунальных услуг на всех. «Суд пришел к выводу, что, поскольку соглашения о порядке содержания жилья, оплаты коммунальных услуг между нанимателем и членами его семьи не достигнуто, ответчики оплату коммунальных платежей своевременно не производят. Учитывая, что в силу действующего законодательства ответчики обязаны нести расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, суд требования истца удовлетворил», — говорится в сообщении Орджоникидзевского суда Перми, поступившем в URA.RU. Cуд определил и порядок, и долю, которую каждый член семьи должен оплачивать. Теперь ресурсоснабжающие организации обязаны заключить с ними отдельные соглашения и выдавать отдельные платежные документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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