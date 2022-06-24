В центре города нельзя будет купить алкоголь до 25 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время проведения музыкального фестиваля «Ночь музыки» в центре Екатеринбурга будет ограничена продажа алкоголя. URA.RU объясняет, где нельзя будет купить алкогольные напитки.

«Сухой» закон будет действовать в центре Екатеринбурга: от улицы Московская до улицы Луначарского, а также от улицы Челюскинцев до улицы Малышева. Магазины, которые находятся за пределами основной зоны фестиваля, будут работать в обычном режиме.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Хедлайнерами фестиваля станут певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», «АК-47» и «ЛАУД» и многие другие. В этот день перекроют дороги в центре города.