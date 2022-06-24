В Екатеринбурге на «Ночь музыки» введут сухой закон. Карта

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Бар DOGMA. Тюмень, пиво, паб, пивная, алкоголь, кафе, бар, пивной бар
В центре города нельзя будет купить алкоголь до 25 июня Фото:

Во время проведения музыкального фестиваля «Ночь музыки» в центре Екатеринбурга будет ограничена продажа алкоголя. URA.RU объясняет, где нельзя будет купить алкогольные напитки.

«Сухой» закон будет действовать в центре Екатеринбурга: от улицы Московская до улицы Луначарского, а также от улицы Челюскинцев до улицы Малышева. Магазины, которые находятся за пределами основной зоны фестиваля, будут работать в обычном режиме.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Хедлайнерами фестиваля станут певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», «АК-47» и «ЛАУД» и многие другие. В этот день перекроют дороги в центре города.

Покупка крепких напитков будет недоступна до 23.00
Фото:

Во время проведения музыкального фестиваля «Ночь музыки» в центре Екатеринбурга будет ограничена продажа алкоголя. URA.RU объясняет, где нельзя будет купить алкогольные напитки. «Сухой» закон будет действовать в центре Екатеринбурга: от улицы Московская до улицы Луначарского, а также от улицы Челюскинцев до улицы Малышева. Магазины, которые находятся за пределами основной зоны фестиваля, будут работать в обычном режиме. Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Хедлайнерами фестиваля станут певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», «АК-47» и «ЛАУД» и многие другие. В этот день перекроют дороги в центре города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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