Перекрытие продлится до часу ночи 25 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для проведения музыкального фестиваля Ural Music Night перекроют центральные дороги Екатеринбурга. URA.RU составило подробную карту закрытых проездов на 24 июня.

Перекрытие затронет такие улицы, как Бориса Ельцина и проспект Ленина. В первом случае проезд машин будет запрещен с 23.00 24 июня до часу ночи 25 июня. Парковка на площади 1905 года станет не доступна до полуночи 27 июня.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Хедлайнерами фестиваля станут певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», «АК-47» и «ЛАУД», поп-певцы Максим Свобода и ZOLOTO, экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина, группы «Браво» и UMA2RMAN. Помимо известных артистов в рамках UMN выступят заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, юношеские рок-группы, состоится пленэр и казачья выставка.

Недоступны станут не только центральные дороги, но и парковка на площади 1905 года Фото: URA.RU