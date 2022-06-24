Для проведения музыкального фестиваля Ural Music Night перекроют центральные дороги Екатеринбурга. URA.RU составило подробную карту закрытых проездов на 24 июня.
Перекрытие затронет такие улицы, как Бориса Ельцина и проспект Ленина. В первом случае проезд машин будет запрещен с 23.00 24 июня до часу ночи 25 июня. Парковка на площади 1905 года станет не доступна до полуночи 27 июня.
Недоступны станут не только центральные дороги, но и парковка на площади 1905 года
Фото: URA.RU
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Для проведения музыкального фестиваля Ural Music Night перекроют центральные дороги Екатеринбурга. URA.RU составило подробную карту закрытых проездов на 24 июня. Перекрытие затронет такие улицы, как Бориса Ельцина и проспект Ленина. В первом случае проезд машин будет запрещен с 23.00 24 июня до часу ночи 25 июня. Парковка на площади 1905 года станет не доступна до полуночи 27 июня. Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Хедлайнерами фестиваля станут певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», «АК-47» и «ЛАУД», поп-певцы Максим Свобода и ZOLOTO, экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина, группы «Браво» и UMA2RMAN. Помимо известных артистов в рамках UMN выступят заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, юношеские рок-группы, состоится пленэр и казачья выставка.