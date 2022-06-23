Пермяков предупредили об опасных консервах в магазинах

Консервы могут быть на полках магазинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю предупредили жителей о некачественных мясных консервах. Они находятся в обороте и могут быть на прилавках магазинов края. Информацию разместили на сайте надзорного органа.

«Из управления Роспотребнадзора по Саратовской области поступила информация нахождения в обороте некачественной консервированной продукции с маркировкой: консервы мясные «Мясо птицы в собственном соку» производства ООО ТД «Десна» (Саратовская область, г. Аткарск, ул. Пушкина.д.87, офис 1). Установлено, что по этому адресу нет этой фирмы, то есть данный изготовитель является «предприятием-призраком», — сообщили в краевом роспотребнадзоре.

То есть, где они производят консервы, из чего и в каких условиях — проверить невозможно. Пермяков просят во избежание возможных отравлений учесть эту информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в твороге нытвенского производителя нашли тройное превышение нормы дрожжей. А два молочных комбината отправляли из Перми в другие регионы поддельные масло и сыр.