Предприятия пермского города задолжали зарплату сотрудникам

У коммунальных предприятий Горнозаводска нет денег на зарплату сотрудникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Задолженность по зарплате перед сотрудниками в Пермском крае на 1 июня составляет 596 тысяч рублей. Такие данные приводит на своем сайте Пермьстат. Вся сумма приходится на предприятия Горнозаводского округа.

«Весь объем просроченной задолженности по заработной плате сложился по Горнозаводскому городскому округу. Он приходится на организации водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений», — отмечают в Пермьстате.

Компании должны в среднем по 33 тысяч рублей 18 людям. Эта сумма в 1,6 раз превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность. Долги образовались из-за отсутствия собственных средств у работодателей. Ранее URA.RU сообщало, что по требованию прокуратуры предприятия заставили выплатить 3 млн рублей сотрудникам.