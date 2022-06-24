24 июня 2022

Пермскую экс-чиновницу обвинили в мошенничестве по службе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , кошелек, купюры, тысячные, деньги
Пермскую экс-чиновницу обвинили в мошенничестве из-за 117 тысяч Фото:

В Пермском крае бывшего председателя администрации одного из сел Кунгурского округа обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, которое помогло ей разжиться 117 тысячами рублей. О передаче дела в суд заявили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Обвиняемая, занимая должность главы администрации одного из сельских поселений Кунгурского муниципального района, <…> вводила в заблуждение представителей центра бухгалтерского учета о том, что ей установлена надбавка к окладу <…>. В результате ей необоснованно из бюджета сельского поселения была выплачена надбавка в сумме более 117 тысяч рублей, — информирует пресс-служба управления. Бывшая чиновница нарушала закон с января по апрель 2021 года.

Чтобы работники бухгалтерии начислили деньги, женщина предоставила поддельные документы. Когда позднее подлог вскрылся, на имущество подозреваемой стоимостью 400 тысяч, наложили арест. За мошенничество с использованием своего положения 54-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский мэр получил штраф. Городская администрация не смогла распорядиться субсидией и обеспечить сирот законным жильем.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

В Пермском крае бывшего председателя администрации одного из сел Кунгурского округа обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, которое помогло ей разжиться 117 тысячами рублей. О передаче дела в суд заявили в СУ СК РФ по Пермскому краю. «Обвиняемая, занимая должность главы администрации одного из сельских поселений Кунгурского муниципального района, <…> вводила в заблуждение представителей центра бухгалтерского учета о том, что ей установлена надбавка к окладу <…>. В результате ей необоснованно из бюджета сельского поселения была выплачена надбавка в сумме более 117 тысяч рублей, — информирует пресс-служба управления. Бывшая чиновница нарушала закон с января по апрель 2021 года. Чтобы работники бухгалтерии начислили деньги, женщина предоставила поддельные документы. Когда позднее подлог вскрылся, на имущество подозреваемой стоимостью 400 тысяч, наложили арест. За мошенничество с использованием своего положения 54-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что пермский мэр получил штраф. Городская администрация не смогла распорядиться субсидией и обеспечить сирот законным жильем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...