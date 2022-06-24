Пермскую экс-чиновницу обвинили в мошенничестве по службе

Пермскую экс-чиновницу обвинили в мошенничестве из-за 117 тысяч Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Пермском крае бывшего председателя администрации одного из сел Кунгурского округа обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, которое помогло ей разжиться 117 тысячами рублей. О передаче дела в суд заявили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Обвиняемая, занимая должность главы администрации одного из сельских поселений Кунгурского муниципального района, <…> вводила в заблуждение представителей центра бухгалтерского учета о том, что ей установлена надбавка к окладу <…>. В результате ей необоснованно из бюджета сельского поселения была выплачена надбавка в сумме более 117 тысяч рублей, — информирует пресс-служба управления. Бывшая чиновница нарушала закон с января по апрель 2021 года.

Чтобы работники бухгалтерии начислили деньги, женщина предоставила поддельные документы. Когда позднее подлог вскрылся, на имущество подозреваемой стоимостью 400 тысяч, наложили арест. За мошенничество с использованием своего положения 54-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский мэр получил штраф. Городская администрация не смогла распорядиться субсидией и обеспечить сирот законным жильем.