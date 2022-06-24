Погибшим в парке возле УрГУПСа оказался 39-летний местный житель Станислав Денюш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Погибшим в парке возле УрГУПСа в Екатеринбурге оказался 39-летний житель микрорайона Заречного Станислав Денюш. 12 июня он с друзьями отпраздновал День России и возвращался домой, когда на него напал мужчина с ножом. Об этом рассказал отец погибшего Казимир Денюш.

«Это был День России. Он гулял с друзьями в центре города. Обычно они возвращались с праздников домой в Заречный большой компанией, а в этот раз Станислав ушел пораньше. Он шел знакомой дорогой, через речку и мост. Весь Заречный там ходит. Ну и наткнулся на этого уголовника, который поругался с рыбаком. У Станислава была маленькая дочь. С женой он был в разводе, но с ребенком общался», — рассказал отец погибшего корреспонденту Е1.

По его словам, сын всегда был отзывчивым, поэтому заступился за рыбака. На похоронах присутствовали порядка 50 человек — «это говорит само за себя». Родители узнали о смерти сына от полицейских, опознали его уже в морге.

Станислав Денюш окончил радиотехнический колледж, затем работал на заводе «Уралкабель». Затем предприятие расформировали, и у мужчины была возможность уехать в другие города. Он отказался, так как в Екатеринбурге осталась маленькая дочь.

Убийство в парке на берегу Исети произошло вечером 12 июня. Как сообщало URA.RU, неизвестный напал с ножом на людей, ранив одного человека и убив второго. Силовикам удалось по горячим следам задержать подозреваемого — жителя Сортировки Руслана Закирова. Он уже был судим за аналогичное преступление и провел за решеткой порядка 15 лет.

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