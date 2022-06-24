24 июня 2022

Загородные дома в Челяби­нске подорожали на 17,6%

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды ПГТ Пойковский, пойковский, котеджи, частный сектор
Цены выросли из-за удорожания стройматериалов и городских квартир Фото:

Стоимость загородных домов в Челябинске за последний год выросла на 17,6%. По данным экспертов, это произошло за счет удорожания строительных материалов и городских квартир.

«В ближайшей перспективе на фоне высокой покупательской активности загородная недвижимость продолжит расти в цене. Для обеспечения доступности строящихся домов все больше будет набирать обороты тренд на снижение их площади», — сообщил «Известиям» глава центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Больше всего за год подорожали дома в Краснодаре — на 30,2%. Там резко вырос спрос на недвижимость, как и на Черноморском побережье. Далее идут Москва и Ростов-на-Дону, где цены на загородную недвижимость выросли на 30,1%.

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Стоимость загородных домов в Челябинске за последний год выросла на 17,6%. По данным экспертов, это произошло за счет удорожания строительных материалов и городских квартир. «В ближайшей перспективе на фоне высокой покупательской активности загородная недвижимость продолжит расти в цене. Для обеспечения доступности строящихся домов все больше будет набирать обороты тренд на снижение их площади», — сообщил «Известиям» глава центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Больше всего за год подорожали дома в Краснодаре — на 30,2%. Там резко вырос спрос на недвижимость, как и на Черноморском побережье. Далее идут Москва и Ростов-на-Дону, где цены на загородную недвижимость выросли на 30,1%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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