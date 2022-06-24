Цены выросли из-за удорожания стройматериалов и городских квартир Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Стоимость загородных домов в Челябинске за последний год выросла на 17,6%. По данным экспертов, это произошло за счет удорожания строительных материалов и городских квартир.

«В ближайшей перспективе на фоне высокой покупательской активности загородная недвижимость продолжит расти в цене. Для обеспечения доступности строящихся домов все больше будет набирать обороты тренд на снижение их площади», — сообщил «Известиям» глава центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Больше всего за год подорожали дома в Краснодаре — на 30,2%. Там резко вырос спрос на недвижимость, как и на Черноморском побережье. Далее идут Москва и Ростов-на-Дону, где цены на загородную недвижимость выросли на 30,1%.