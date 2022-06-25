Financial Times: Запад не разрешил Украине вступать в НАТО

25 июня 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

В ближайшее время Украина не станет членом НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс, куда входят страны Западной Европы и США, отказал Украине в членстве. Такое заявление сделал дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква. «Члены НАТО отвергли наши устремления. Ничего другого в этом плане делать не будем», — его слова приводит издание Financial Times. Кроме того, сообщается, что Украина уже признала, что в ближайшее время она в альянс вступить не сможет. Однако не оставляет надежды стать членом НАТО в будущем. «Украина признает, что членство в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно. Однако она хочет, чтобы альянс подтвердил партнерство», — сообщается в статье. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине из-за военного конфликта между Киевом и Донбассом. Задача российских военных — спасти жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. Москва и Киев провели ряд переговоров по поводу спецоперации РФ. Одним из условий российской стороны является невступление Украины в Североатлантический альянс. Основная причина — защита российских границ от размещения неподалеку от них военных баз США. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Североатлантический альянс, куда входят страны Западной Европы и США, отказал Украине в членстве. Такое заявление сделал дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква. «Члены НАТО отвергли наши устремления. Ничего другого в этом плане делать не будем», — его слова приводит издание Financial Times. Кроме того, сообщается, что Украина уже признала, что в ближайшее время она в альянс вступить не сможет. Однако не оставляет надежды стать членом НАТО в будущем. «Украина признает, что членство в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно. Однако она хочет, чтобы альянс подтвердил партнерство», — сообщается в статье. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине из-за военного конфликта между Киевом и Донбассом. Задача российских военных — спасти жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. Москва и Киев провели ряд переговоров по поводу спецоперации РФ. Одним из условий российской стороны является невступление Украины в Североатлантический альянс. Основная причина — защита российских границ от размещения неподалеку от них военных баз США.