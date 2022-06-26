Reuters: Байден заявил Шольцу, что Путин хотел развалить НАТО

По словам Джо Байдена, Владимир Путин ожидал развала Запада
Президент США Джо Байден на саммите стран G7 убеждал канцлера Германии Олафа Шольца в том, что президент России Владимир Путин якобы хотел развалить НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Путин ожидал, что Запад развалится. Путин с самого начала рассчитывает на то, что каким-то образом НАТО и „Большая семерка“ расколются, а мы этого не сделали и не собираемся», — приводит Reuters слова Байдена.
Ранее Байден неоднократно обвинял Путина в экономическом кризисе в США. В частности, он назвал резко выросшую инфляцию «налогом» Путина. Российский лидер в свою очередь отметил, что по экономике США бьют антироссийские санкции.
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