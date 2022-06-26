Reuters: Байден заявил Шольцу, что Путин хотел развалить НАТО

26 июня 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

По словам Джо Байдена, Владимир Путин ожидал развала Запада Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден на саммите стран G7 убеждал канцлера Германии Олафа Шольца в том, что президент России Владимир Путин якобы хотел развалить НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters. «Путин ожидал, что Запад развалится. Путин с самого начала рассчитывает на то, что каким-то образом НАТО и „Большая семерка“ расколются, а мы этого не сделали и не собираемся», — приводит Reuters слова Байдена. Ранее Байден неоднократно обвинял Путина в экономическом кризисе в США. В частности, он назвал резко выросшую инфляцию «налогом» Путина. Российский лидер в свою очередь отметил, что по экономике США бьют антироссийские санкции. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден на саммите стран G7 убеждал канцлера Германии Олафа Шольца в том, что президент России Владимир Путин якобы хотел развалить НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters. «Путин ожидал, что Запад развалится. Путин с самого начала рассчитывает на то, что каким-то образом НАТО и „Большая семерка“ расколются, а мы этого не сделали и не собираемся», — приводит Reuters слова Байдена. Ранее Байден неоднократно обвинял Путина в экономическом кризисе в США. В частности, он назвал резко выросшую инфляцию «налогом» Путина. Российский лидер в свою очередь отметил, что по экономике США бьют антироссийские санкции.