На Украине погиб воспитанник пермского патриотического центра

Пермский клуб «Гроза» сообщил о гибели на Украине своего воспитанника Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский военно-патриотический центр «Гроза» сообщил о гибели своего воспитанника Максима Карелина на Украине. Информация появилась на странице паблика общественной организации в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив ВПЦ Гроза с прискорбием сообщает, что 24 июня 2022 года во время специальной военной операции на Украине погиб старший лейтенант Максим Леонидович Карелин», — гласит пост сообщества. Пермяку на момент гибели было 25 лет.

Карелин впервые пришел в клуб «Гроза» в 2013 году. Спустя год он уехал учиться в Новосибирское военное училище. По признанию коллектива, Максим в каждый свой отпуск приезжал и занимался в клубе с пермскими подростками.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае простились с погибшим на Украине контрактником Вячеславом Васильевым. Уроженец Прикамья прошел Сирию и погиб в Донбассе.

С 24 февраля на территории Донбасса проходит спецоперация по освобождению мирного населения от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Она носит вынужденный характер, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения и сбережение личного состава.

Воспитанник пермского клуба «Гроза» Максим Карелин погиб на Украине фото: VK ПРОО ВПЦ «ГРОЗА»