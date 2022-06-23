На Украине погиб пермский контрактник, прошедший Сирию

Прощание с военным прошло 23 июня Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине 16 июня погиб уроженец Пермского края Вячеслав Васильев 1989 года рождения. Об этом на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает администрация Чернушинского городского округа. Вячеслав Васильев ранее участвовал в боевых действиях в Сирии.

«23 июня в нашем округе прощаются с военнослужащим Вячеславом Анатольевичем Васильевым, погибшим 16 июня в ходе спецоперации на Донбассе. Администрация Чернушинского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Вячеслава Анатольевича Васильева в связи с трагической гибелью», — говорится в сообщении.

Вячеслав Васильев окончил школу в с. Брод, потом получил специальность бурильщика в Чернушинском политехническом колледже. В 2008 году его призвали в армию, в июле 2013 года он решил подписать контракт. Как сообщает администрация Чернушки, он служил в Кабардино-Балкарии, воевал в Сирии. В спецоперации на Украине Вячеслав Васильев принимал участие с марта. «В нашей памяти Вячеслав Анатольевич навсегда останется отважным и героическим защитником Отечества!» — отметили в мэрии.

Спецоперация по освобождению территорий Донбасса проходит с 24 февраля. Она носит вынужденный характер и направлена на освобождение жителей, уверял президент РФ Владимир Путин. Приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения и сбережение личного состава, заявлял он.