Жители раскритиковали молодежный праздник в Ханты-Мансийске

27 июня 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Автор поста считает, что праздник был рассчитан на детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ханты-Мансийска раскритиковали празднование Дня молодежи. Пост об этом появился в паблике «Найдись в Ханты-Мансийске [Типичный ХМ]» в соцсети «ВКонтакте». «Отношусь к молодежи, и вчерашний праздник для кого угодно, но не для молодежи. Даже на день защиты детей приезжал Вован (певец и актер Владимир Селиванов — прим. URA.RU), спел для толпы, а молодежи достаточно получасовой „дискотеки“. Были бы у меня дети, я была бы и рада такой программе, но пока я молодежь и мне очень обидно, ведь какие-то звезды к нам приезжают, только если по 3500 за билет и больше, а бесплатного молодежного нет ничего, печально», — написал анонимный автор поста. Мнения в комментариях разделились, одни пользователи поддержали автора, другие написали, что всем угодить сложно. «Согласна, в Сургуте приезжала Анет Сай, в Урае даже был крутой праздник, пенная вечеринка и Олег Майами приезжал, у нас столица округа, и все праздники просто такая лажа», — сообщила Софья Табаченко. «Вы вообще видели, кто у нас в городе занимается молодежной политикой? Люди, мягко говоря, не очень компетентные. Оттого и праздник — не праздник!», — прокомментировала Мария Иванова. «Всегда наблюдаю негатив о любом мероприятии в нашем городе. Всем не угодишь», — поделилась Илена Серикова. В администрацию Ханты-Мансийка направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Нижневартовске завершилось празднование дня молодежи. Тысячи югорчан приняли участие в развлекательных мероприятиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители Ханты-Мансийска раскритиковали празднование Дня молодежи. Пост об этом появился в паблике «Найдись в Ханты-Мансийске [Типичный ХМ]» в соцсети «ВКонтакте». «Отношусь к молодежи, и вчерашний праздник для кого угодно, но не для молодежи. Даже на день защиты детей приезжал Вован (певец и актер Владимир Селиванов — прим. URA.RU), спел для толпы, а молодежи достаточно получасовой „дискотеки“. Были бы у меня дети, я была бы и рада такой программе, но пока я молодежь и мне очень обидно, ведь какие-то звезды к нам приезжают, только если по 3500 за билет и больше, а бесплатного молодежного нет ничего, печально», — написал анонимный автор поста. Мнения в комментариях разделились, одни пользователи поддержали автора, другие написали, что всем угодить сложно. «Согласна, в Сургуте приезжала Анет Сай, в Урае даже был крутой праздник, пенная вечеринка и Олег Майами приезжал, у нас столица округа, и все праздники просто такая лажа», — сообщила Софья Табаченко. «Вы вообще видели, кто у нас в городе занимается молодежной политикой? Люди, мягко говоря, не очень компетентные. Оттого и праздник — не праздник!», — прокомментировала Мария Иванова. «Всегда наблюдаю негатив о любом мероприятии в нашем городе. Всем не угодишь», — поделилась Илена Серикова. В администрацию Ханты-Мансийка направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Нижневартовске завершилось празднование дня молодежи. Тысячи югорчан приняли участие в развлекательных мероприятиях.