Эксперт Зыков назвал последствия покупки Avito холдингом VK

27 июня 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

VK оценивает Avito в 65-80 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аvito станет полностью российской компанией после ее покупки холдингом VK, однако эта сделка может сделать «ВКонтакте» монополистом, что скажется на качестве развития сервиса объявлений. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. В середине июня стало известно о переговорах с нидерландской Prosus и VK о покупке Avito. Зарубежные СМИ оценили предложение российского холдинга в 65-80 миллиардов рублей, однако продавцы оценивают этот актив в 213 млрд рублей. «Avito выходит из-под непонятного владения иностранного юридического лица и становится полностью российской компанией. Это плюс в текущих условиях, при которых иностранные компании берут на себя большие риски, когда инвестируют в российские компании. С одной стороны, это пойдет на пользу компании, с точки зрения полного переноса владельцев в Россию. Напомню, что Avito принадлежит голландской компании Prosus», — сказал Владимир Зыков. Также специалист отметил высокий уровень IT-защиты VK. «У VK есть возможность провести защиту сервиса Avito, потому что сегодня мы коснулись с ситуацией, когда необходимо иметь свои сервера. Необходимость иметь свою защиту наиболее актуальное и у VK есть все, чтобы провести действия по защите», — уточнил он. При этом, напомнил Зыков, у VK уже есть сервис объявлений. «Интересным остается вопрос будет ли Avito проводить синергию с „Юлой“, потому что у VK во владении есть аналогичная платформа. Это пока открытый вопрос. С одной стороны, когда площадки независимы друг от друга, это дает необходимую конкуренцию на рынке и идет на благо. В данном случае можно вспомнить развитие „Одноклассников“ и „ВКонтакте“», — добавил собеседник агентства. «Пока очень сложно прогнозировать, что дальше получится с этими площадками. Все будет зависеть от того, как и какие дальше будут проводиться действия по синергии между Avito и VK. Если они и будут так развиваться, параллельно и независимо, то это хорошо для рынка, хорошо, когда есть конкуренция. Если они начнут объединение, то возникнет большой монопольный игрок, и здесь появятся вопросы у ФАС, насколько это сделка имеет право на существование. Во-вторых, образование монополиста всегда идет в минус для пользователей», — заключил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Аvito станет полностью российской компанией после ее покупки холдингом VK, однако эта сделка может сделать «ВКонтакте» монополистом, что скажется на качестве развития сервиса объявлений. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. В середине июня стало известно о переговорах с нидерландской Prosus и VK о покупке Avito. Зарубежные СМИ оценили предложение российского холдинга в 65-80 миллиардов рублей, однако продавцы оценивают этот актив в 213 млрд рублей. «Avito выходит из-под непонятного владения иностранного юридического лица и становится полностью российской компанией. Это плюс в текущих условиях, при которых иностранные компании берут на себя большие риски, когда инвестируют в российские компании. С одной стороны, это пойдет на пользу компании, с точки зрения полного переноса владельцев в Россию. Напомню, что Avito принадлежит голландской компании Prosus», — сказал Владимир Зыков. Также специалист отметил высокий уровень IT-защиты VK. «У VK есть возможность провести защиту сервиса Avito, потому что сегодня мы коснулись с ситуацией, когда необходимо иметь свои сервера. Необходимость иметь свою защиту наиболее актуальное и у VK есть все, чтобы провести действия по защите», — уточнил он. При этом, напомнил Зыков, у VK уже есть сервис объявлений. «Интересным остается вопрос будет ли Avito проводить синергию с „Юлой“, потому что у VK во владении есть аналогичная платформа. Это пока открытый вопрос. С одной стороны, когда площадки независимы друг от друга, это дает необходимую конкуренцию на рынке и идет на благо. В данном случае можно вспомнить развитие „Одноклассников“ и „ВКонтакте“», — добавил собеседник агентства. «Пока очень сложно прогнозировать, что дальше получится с этими площадками. Все будет зависеть от того, как и какие дальше будут проводиться действия по синергии между Avito и VK. Если они и будут так развиваться, параллельно и независимо, то это хорошо для рынка, хорошо, когда есть конкуренция. Если они начнут объединение, то возникнет большой монопольный игрок, и здесь появятся вопросы у ФАС, насколько это сделка имеет право на существование. Во-вторых, образование монополиста всегда идет в минус для пользователей», — заключил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.