В Перми Роспотребнадзор предупредил о риске эпидемии гепатита

Родники — источники вирусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае употребление родниковой воды может вызвать вспышку заболеваемости гепатитом А. Об этом сообщил руководитель пермского управления Роспотребнадзора Виталий Костарев на часе депутата в Пермской городской думе.

«Зона питания родников не защищена, поэтому качество воды может быть нестабильным. Результаты исследования воды могут потерять актуальность в течение нескольких дней, так как родники не находятся ни у кого на балансе, отсутствуют зоны санитарной охраны, а значит качество воды может измениться», — цитирует Виталия Костарева «Новый компаньон».

Уже были зафиксированы случаи заражения родников от выгребных ям частных домов, расположенных по соседству. В 2016 году в м/р Водники, из-за загрязнения произошла вспышка заболеваемости гепатитом А. Костарев добавил, что установка фильтров также не поможет пермякам защититься от вирусов. Наиболее подходящий вариант — создание санитарно-защитной зоны вблизи родников.

Также, новый вид детского гепатита может развиваться в результате перенесения вируса COVID-19. URA.RU сообщало, что такое предположение высказала профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина.