Столтенберг призвал немедленно принять Швецию и Финляндию в НАТО

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Столтенберг ожидает, что вступление этих стран произойдет быстро Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в ходе саммита НАТО в Мадриде призвал немедленно принять Швецию и Финляндию в НАТО. Его слова приводит HELSINGIN SANOMAT.

«Это всегда требует времени, — сказал Столтенберг. «Но я также ожидаю, что это произойдет довольно быстро». Как отмечает генсек НАТО, одного приглашения недостаточно, еще нужна ратификация в парламентах всех 30 членов НАТО.

Отвечая на вопрос о требованиях Турции, Столтенберг сказал, что Финляндия и Швеция уже внесли законодательные изменения о терроризме на своих территориях. Он также ожидает, что НАТО примет важные решения по терроризму и его «южному направлению» на встрече в Мадриде.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. Его слова приводит AFP News Agency.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в ходе саммита НАТО в Мадриде призвал немедленно принять Швецию и Финляндию в НАТО. Его слова приводит HELSINGIN SANOMAT. «Это всегда требует времени, — сказал Столтенберг. «Но я также ожидаю, что это произойдет довольно быстро». Как отмечает генсек НАТО, одного приглашения недостаточно, еще нужна ратификация в парламентах всех 30 членов НАТО. Отвечая на вопрос о требованиях Турции, Столтенберг сказал, что Финляндия и Швеция уже внесли законодательные изменения о терроризме на своих территориях. Он также ожидает, что НАТО примет важные решения по терроризму и его «южному направлению» на встрече в Мадриде. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. Его слова приводит AFP News Agency.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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