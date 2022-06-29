Столтенберг призвал немедленно принять Швецию и Финляндию в НАТО

29 июня 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Столтенберг ожидает, что вступление этих стран произойдет быстро Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в ходе саммита НАТО в Мадриде призвал немедленно принять Швецию и Финляндию в НАТО. Его слова приводит HELSINGIN SANOMAT. «Это всегда требует времени, — сказал Столтенберг. «Но я также ожидаю, что это произойдет довольно быстро». Как отмечает генсек НАТО, одного приглашения недостаточно, еще нужна ратификация в парламентах всех 30 членов НАТО. Отвечая на вопрос о требованиях Турции, Столтенберг сказал, что Финляндия и Швеция уже внесли законодательные изменения о терроризме на своих территориях. Он также ожидает, что НАТО примет важные решения по терроризму и его «южному направлению» на встрече в Мадриде. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. Его слова приводит AFP News Agency. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в ходе саммита НАТО в Мадриде призвал немедленно принять Швецию и Финляндию в НАТО. Его слова приводит HELSINGIN SANOMAT. «Это всегда требует времени, — сказал Столтенберг. «Но я также ожидаю, что это произойдет довольно быстро». Как отмечает генсек НАТО, одного приглашения недостаточно, еще нужна ратификация в парламентах всех 30 членов НАТО. Отвечая на вопрос о требованиях Турции, Столтенберг сказал, что Финляндия и Швеция уже внесли законодательные изменения о терроризме на своих территориях. Он также ожидает, что НАТО примет важные решения по терроризму и его «южному направлению» на встрече в Мадриде. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. Его слова приводит AFP News Agency.