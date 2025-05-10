Диетолог назвала опасные сочетания продуктов

Сочетание мяса и картофеля может привести к неприятным ощущениям в организме. Употребление этих продуктов вместе нередко вызывает дискомфорт или тяжесть в кишечнике. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.
«Мясо плохо сочетается с картофелем. Лучше всего, конечно, мясо сочетать с некрахмалистыми овощами — это любая листовая зелень, салаты, огурцы и кабачки», — объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.
Наибольшие трудности с совместимостью в организме вызывают традиционные салаты вроде оливье и мимозы, поскольку в них одновременно используются мясо, колбаса, яйца, сыр и орехи. Животные белки плохо сочетаются между собой, отметила диетолог. Она советует заменить мясо в салатах на птицу или морепродукты, а майонез — на сметану.
По словам Соломатиной, фрукты и десерты рекомендуется подавать через 1–1,5 часа после основного приема пищи. Употребление алкоголя вместе с десертами замедляет его выведение из организма и усиливает нагрузку на печень. Для лучшего усвоения пищи диетолог советует есть небольшими порциями.
Ранее эксперты также обращали внимание на важность правильного сочетания продуктов при приготовлении мясных блюд. Диетолог Екатерина Бурляева отмечала, что избыток соли и сочетание мяса с соленьями и соусами могут негативно сказаться на здоровье, вызывая отеки и повышение давления.
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