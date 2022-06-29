В Перми компания подростков гуляла по крыше недостроя. Фото

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Микрорайон Ива. Пермь, долгострой, грибоедовский жк
Подростки гуляли по крыше долгостроя компании «Классик» (архивное фото) Фото:

Подростки, гуляющие на крыше недостроенного дома, были замечены и сфотографированы пермячкой. Фотографией женщина поделилась в социальной сети «ВКонтакте».

«Moжeт быть ктo-то узнaет cвoиx дeтeй и пpoвeдет бeceду. Хoдили пo кpaю», — пишет автор фото в соцсети. Здание, где засняты подростки — долгострой, расположенный на ул. Уинская. Компания «Классик», занимавшаяся строительством признана банкротом, обманутым дольщикам выплачиваются деньги из Фонда защиты прав дольщиков.

Ранее URA.RU сообщало о банде подростков, которые пробрались на территорию детского сада в Перми. Заведующая детсада утверждает, что подростки причинили материальный ущерб учреждению.

Несколько подростков были замечены на крыше недостроенного дома

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Подростки, гуляющие на крыше недостроенного дома, были замечены и сфотографированы пермячкой. Фотографией женщина поделилась в социальной сети «ВКонтакте». «Moжeт быть ктo-то узнaет cвoиx дeтeй и пpoвeдет бeceду. Хoдили пo кpaю», — пишет автор фото в соцсети. Здание, где засняты подростки — долгострой, расположенный на ул. Уинская. Компания «Классик», занимавшаяся строительством признана банкротом, обманутым дольщикам выплачиваются деньги из Фонда защиты прав дольщиков. Ранее URA.RU сообщало о банде подростков, которые пробрались на территорию детского сада в Перми. Заведующая детсада утверждает, что подростки причинили материальный ущерб учреждению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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