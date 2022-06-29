Подростки, гуляющие на крыше недостроенного дома, были замечены и сфотографированы пермячкой. Фотографией женщина поделилась в социальной сети «ВКонтакте».
«Moжeт быть ктo-то узнaет cвoиx дeтeй и пpoвeдет бeceду. Хoдили пo кpaю», — пишет автор фото в соцсети. Здание, где засняты подростки — долгострой, расположенный на ул. Уинская. Компания «Классик», занимавшаяся строительством признана банкротом, обманутым дольщикам выплачиваются деньги из Фонда защиты прав дольщиков.
Ранее URA.RU сообщало о банде подростков, которые пробрались на территорию детского сада в Перми. Заведующая детсада утверждает, что подростки причинили материальный ущерб учреждению.
Несколько подростков были замечены на крыше недостроенного дома
ИВА СПОРТИВНАЯ. Пермь во «ВКонтакте»
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Подростки, гуляющие на крыше недостроенного дома, были замечены и сфотографированы пермячкой. Фотографией женщина поделилась в социальной сети «ВКонтакте». «Moжeт быть ктo-то узнaет cвoиx дeтeй и пpoвeдет бeceду. Хoдили пo кpaю», — пишет автор фото в соцсети. Здание, где засняты подростки — долгострой, расположенный на ул. Уинская. Компания «Классик», занимавшаяся строительством признана банкротом, обманутым дольщикам выплачиваются деньги из Фонда защиты прав дольщиков. Ранее URA.RU сообщало о банде подростков, которые пробрались на территорию детского сада в Перми. Заведующая детсада утверждает, что подростки причинили материальный ущерб учреждению.