Подростки гуляли по крыше долгостроя компании «Классик» (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Подростки, гуляющие на крыше недостроенного дома, были замечены и сфотографированы пермячкой. Фотографией женщина поделилась в социальной сети «ВКонтакте».

«Moжeт быть ктo-то узнaет cвoиx дeтeй и пpoвeдет бeceду. Хoдили пo кpaю», — пишет автор фото в соцсети. Здание, где засняты подростки — долгострой, расположенный на ул. Уинская. Компания «Классик», занимавшаяся строительством признана банкротом, обманутым дольщикам выплачиваются деньги из Фонда защиты прав дольщиков.

Ранее URA.RU сообщало о банде подростков, которые пробрались на территорию детского сада в Перми. Заведующая детсада утверждает, что подростки причинили материальный ущерб учреждению.

Несколько подростков были замечены на крыше недостроенного дома ИВА СПОРТИВНАЯ. Пермь во «ВКонтакте»