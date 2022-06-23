В Перми молодежная банда устроила пожар на территории детсада

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Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
Подростки проникли на территорию и устроили поджог Фото:

В Перми подростки подожгли веранду, которая находится на территории одного из корпусов детского сада № 364 по адресу Моторостроителей, 4. Об этом написала заведующая детским садом Ольга Бутусова в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«В воскресенье,19 июня, в 20.15 трое подростков 10-12 лет проникли на территорию детского сада, залезли на крышу основного здания по пожарной лестнице, подожгли веранду. В результате детскому саду причинен материальной ущерб, выгорел пол», — написала Ольга Бутусова.

Заведующая добавила, что все действия подростков сняты на камеру и заявление в полицию уже передано. В полиции URA.RU ситуацию пока не комментируют. Ольга Бутусова призвала жителей микрорайона Краснова, а особенно родителей этих подростков, поговорить со своими детьми о возможных последствиях.

Ранее URA.RU рассказывало про молодежную банду, которая терроризировала пермский ЖК. Они угоняли с территории велосипеды.

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В Перми подростки подожгли веранду, которая находится на территории одного из корпусов детского сада № 364 по адресу Моторостроителей, 4. Об этом написала заведующая детским садом Ольга Бутусова в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте». «В воскресенье,19 июня, в 20.15 трое подростков 10-12 лет проникли на территорию детского сада, залезли на крышу основного здания по пожарной лестнице, подожгли веранду. В результате детскому саду причинен материальной ущерб, выгорел пол», — написала Ольга Бутусова. Заведующая добавила, что все действия подростков сняты на камеру и заявление в полицию уже передано. В полиции URA.RU ситуацию пока не комментируют. Ольга Бутусова призвала жителей микрорайона Краснова, а особенно родителей этих подростков, поговорить со своими детьми о возможных последствиях. Ранее URA.RU рассказывало про молодежную банду, которая терроризировала пермский ЖК. Они угоняли с территории велосипеды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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