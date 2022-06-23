В Перми молодежная банда устроила пожар на территории детсада

Подростки проникли на территорию и устроили поджог Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Перми подростки подожгли веранду, которая находится на территории одного из корпусов детского сада № 364 по адресу Моторостроителей, 4. Об этом написала заведующая детским садом Ольга Бутусова в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

«В воскресенье,19 июня, в 20.15 трое подростков 10-12 лет проникли на территорию детского сада, залезли на крышу основного здания по пожарной лестнице, подожгли веранду. В результате детскому саду причинен материальной ущерб, выгорел пол», — написала Ольга Бутусова.

Заведующая добавила, что все действия подростков сняты на камеру и заявление в полицию уже передано. В полиции URA.RU ситуацию пока не комментируют. Ольга Бутусова призвала жителей микрорайона Краснова, а особенно родителей этих подростков, поговорить со своими детьми о возможных последствиях.

Ранее URA.RU рассказывало про молодежную банду, которая терроризировала пермский ЖК. Они угоняли с территории велосипеды.