Пушилин сообщил об обмене более сотни пленных с Украиной

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
В ДНР и Россию вернутся 144 военнопленных, сообщил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Донецкая народная Республика и Украина обменялись военнопленными. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что в Донбасс и Россию вернулись больше сотни бойцов.

«Сегодня 144 бойца ДНР и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. При этом наша основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации», — передает РИА «Новости» слова Пушилина.

По данным украинских чиновников, на Украину также вернулись 144 военнопленных. По непроверенной информации, 95 из них были взяты в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.

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Донецкая народная Республика и Украина обменялись военнопленными. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что в Донбасс и Россию вернулись больше сотни бойцов. «Сегодня 144 бойца ДНР и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. При этом наша основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации», — передает РИА «Новости» слова Пушилина. По данным украинских чиновников, на Украину также вернулись 144 военнопленных. По непроверенной информации, 95 из них были взяты в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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