В Пермском крае в честь погибшего солдата пройдет митинг

Вячеслав Суслов служил по контракту Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Верещагино Пермского края пройдет траурный митинг в память о погибшем снайпере разведывательного взвода Вячеславе Суслове. Молодой человек служил по контракту, погиб 25 марта во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в официальной группе соцсети «Вконтакте» администрации Верещагинского городского округа.

«Истинный патриот своей страны, он до последнего оставался верен служебному долгу. Память о герое — в наших сердцах навечно. Горечь невосполнимой потери. Глубокие соболезнования семье Вячеслава Андреевича. Скорбим вместе с вами», — написано в группе.

В администрации сообщают, что церемония прощания с Вячеславом Андреевичем Сусловым состоится 30 июня, с 11.30 по адресу с. Вознесенское, ул. Трудовая, д. 4, в Вознесенском отделе досуга и творчества. Траурный митинг пройдет в 13.30.

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, главная цель — помощь жителям ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.