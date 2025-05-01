01 мая 2025

Оператор пермских дискаунтеров сократил убытки и остался в плюсе

© Служба новостей «URA.RU»
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В компании за год снизилась выручка, но увеличилась прибыль
В компании за год снизилась выручка, но увеличилась прибыль Фото:

Компания «Торгсервис 59» (управляет пермской продуктовой сетью «Светофор») смогла выбраться из убытков, заработав 439 тысяч рублей по итогу прошлого года. Эти данные размещены в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Отчет о финансовых результатах ООО „Торгсервис 59“ за 2024 год. Выручка — 4,85 млрд рублей (было 5,09 млрд). Чистая прибыль — 439 тысячи рублей. Годом ранее убыток составлял 1,4 млн», — указано на портале сервиса.

«Светофор» — российская розничная сеть продажи товаров повседневного спроса, входящая в топ крупнейших по России. В Перми насчитывается 15 магазинов, сетевые точки также расположены во многих городах Прикамья.

В феврале сеть оказалась в эпицентре резонансного скандала. Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения ветеринарных правил и технических регламентов в региональных представительствах «Светофора».

URA.RU ранее рассказывало о пермском четырехзвездочном отеле, который получил убыток в два с лишним десятка млн рублей. А стоимость активов «Пермских моторов» ушла в минус к концу марта.

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Компания «Торгсервис 59» (управляет пермской продуктовой сетью «Светофор») смогла выбраться из убытков, заработав 439 тысяч рублей по итогу прошлого года. Эти данные размещены в базе «СПАРК-Интерфакс». «Отчет о финансовых результатах ООО „Торгсервис 59“ за 2024 год. Выручка — 4,85 млрд рублей (было 5,09 млрд). Чистая прибыль — 439 тысячи рублей. Годом ранее убыток составлял 1,4 млн», — указано на портале сервиса. «Светофор» — российская розничная сеть продажи товаров повседневного спроса, входящая в топ крупнейших по России. В Перми насчитывается 15 магазинов, сетевые точки также расположены во многих городах Прикамья. В феврале сеть оказалась в эпицентре резонансного скандала. Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения ветеринарных правил и технических регламентов в региональных представительствах «Светофора». URA.RU ранее рассказывало о пермском четырехзвездочном отеле, который получил убыток в два с лишним десятка млн рублей. А стоимость активов «Пермских моторов» ушла в минус к концу марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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