Оператор пермских дискаунтеров сократил убытки и остался в плюсе

Компания «Торгсервис 59» (управляет пермской продуктовой сетью «Светофор») смогла выбраться из убытков, заработав 439 тысяч рублей по итогу прошлого года. Эти данные размещены в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Отчет о финансовых результатах ООО „Торгсервис 59“ за 2024 год. Выручка — 4,85 млрд рублей (было 5,09 млрд). Чистая прибыль — 439 тысячи рублей. Годом ранее убыток составлял 1,4 млн», — указано на портале сервиса.
«Светофор» — российская розничная сеть продажи товаров повседневного спроса, входящая в топ крупнейших по России. В Перми насчитывается 15 магазинов, сетевые точки также расположены во многих городах Прикамья.
В феврале сеть оказалась в эпицентре резонансного скандала. Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения ветеринарных правил и технических регламентов в региональных представительствах «Светофора».
URA.RU ранее рассказывало о пермском четырехзвездочном отеле, который получил убыток в два с лишним десятка млн рублей. А стоимость активов «Пермских моторов» ушла в минус к концу марта.
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