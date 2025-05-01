01 мая 2025

Готовый служить в армии РФ и воевать на СВО украинский блогер отметил Первомай в Перми. Фото

Украинский блогер Артур Бабич приехал в Пермь к своему отцу
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер прибыл в Пермь на самолете
Блогер прибыл в Пермь на самолете

Переехавший в Россию украинский блогер Артур Бабич побывал в Перми на Первомай. По его словам, в прикамской столице уже 10 лет работает его отец.

«Я, батя, город Пермь», — написал Артур Бабич в своем telegram-канале. К сообщению прикреплено совместное фото на фоне арт-объекта «Счастье не за горами». Блогера местные жители встретили в ТРК «Семья». Главе семейства там покупали кроссовки.

Украинец принял решение навсегда переехать в Россию в конце прошлого года, посчитав, что здесь больше возможностей для создания контента. Он подал документы на российское гражданство в марте. О том, почему готового служить в ВС РФ и воевать на СВО блогера в родной стране называют предателем и подробнее о его личной жизни и творческом пути — узнаете из материала URA.RU.

https://t.me/babichartur/2609
Артур Бабич сфотографировался со своим отцом на Камской набережной

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Переехавший в Россию украинский блогер Артур Бабич побывал в Перми на Первомай. По его словам, в прикамской столице уже 10 лет работает его отец. «Я, батя, город Пермь», — написал Артур Бабич в своем telegram-канале. К сообщению прикреплено совместное фото на фоне арт-объекта «Счастье не за горами». Блогера местные жители встретили в ТРК «Семья». Главе семейства там покупали кроссовки. Украинец принял решение навсегда переехать в Россию в конце прошлого года, посчитав, что здесь больше возможностей для создания контента. Он подал документы на российское гражданство в марте. О том, почему готового служить в ВС РФ и воевать на СВО блогера в родной стране называют предателем и подробнее о его личной жизни и творческом пути — узнаете из материала URA.RU.
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