Готовый служить в армии РФ и воевать на СВО украинский блогер отметил Первомай в Перми. Фото

Украинский блогер Артур Бабич приехал в Пермь к своему отцу

02 мая 2025 в 06:12 Размер текста - 17 +

Блогер прибыл в Пермь на самолете telegram-канал Артура Бабича Переехавший в Россию украинский блогер Артур Бабич побывал в Перми на Первомай. По его словам, в прикамской столице уже 10 лет работает его отец. «Я, батя, город Пермь», — написал Артур Бабич в своем telegram-канале . К сообщению прикреплено совместное фото на фоне арт-объекта «Счастье не за горами». Блогера местные жители встретили в ТРК «Семья». Главе семейства там покупали кроссовки. Украинец принял решение навсегда переехать в Россию в конце прошлого года, посчитав, что здесь больше возможностей для создания контента. Он подал документы на российское гражданство в марте. О том, почему готового служить в ВС РФ и воевать на СВО блогера в родной стране называют предателем и подробнее о его личной жизни и творческом пути — узнаете из материала URA.RU. Артур Бабич сфотографировался со своим отцом на Камской набережной telegram-канал Артура Бабича Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переехавший в Россию украинский блогер Артур Бабич побывал в Перми на Первомай. По его словам, в прикамской столице уже 10 лет работает его отец. «Я, батя, город Пермь», — написал Артур Бабич в своем telegram-канале. К сообщению прикреплено совместное фото на фоне арт-объекта «Счастье не за горами». Блогера местные жители встретили в ТРК «Семья». Главе семейства там покупали кроссовки. Украинец принял решение навсегда переехать в Россию в конце прошлого года, посчитав, что здесь больше возможностей для создания контента. Он подал документы на российское гражданство в марте. О том, почему готового служить в ВС РФ и воевать на СВО блогера в родной стране называют предателем и подробнее о его личной жизни и творческом пути — узнаете из материала URA.RU.